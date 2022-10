Metsäsuunnitelmapalautteet on käsiteltävä asiallisesti

Vaasan metsäpäällikkö Timo Jousmäen tapa kommentoida metsäsuunnitelman luonnoksesta saatuja palautteita (Ilkka-Pohjalainen 1.10.) ei ollut omiaan lisäämään osallisten luottamusta prosessiin ja sen monien ongelmien korjautumiseen.

Jousmäen mukaan osassa palautteista käsitellään vääriä asioita, kuten esimerkiksi ilmastokriisiä. Hän antaa myös ymmärtää, että merkittävässä osassa palautteista olisi kyse NIMBY-ilmiöstä, eli siitä ”ettei minun taloni takana tai minun korttelissani saa tehdä niin ja näin”.

Kun kaupunki on kerran käynnistänyt metsäsuunnitelmaan liittyvän osallistavan prosessin ja pyytänyt palautetta kaupunkilaisilta, palaute tulee käsitellä asiallisesti ja kunnioittavasti.

Jo laki edellyttää, että viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Siihen ei pitäisi kuulua halveksuva puhe palautteiden antajista ja heidän näkemyksistään, ei edes epäsuora sellainen. Kuten ei myöskään valmistelevan virkamiehen liiallinen sitoutuminen luonnoksiin.

Vaasan kaupunki pyrkii osallisuusohjelmansa kautta lisäämään osallisuutta ja suoraa demokratiaa. Näiden pyrkimysten aitoutta mitataan metsäsuunnitelman kaltaisissa merkittävissä hankkeissa. Jos osalliset kokevat, etteivät saa niissä äänensä kuuluviin ja heitä kohdellaan epäkunnioittavasti, se ei lisää halua osallistua jatkossa paikallisdemokratiaan ja kaupungin toiminnan kehittämiseen.

Vaasan metsäsuunnitelma on mittasuhteiltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävä suunnitelma. Osallistuva prosessi tulee järjestää niin, että se vastaa suunnitelman merkittävyyttä ja on osallisille ja päättäjille läpinäkyvä. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu myös se, että asialliseen palautteeseen annetaan asialliset vastineet. Jos palautteista tehdään virkamiestyönä referaatteja, ne tulee tehdä niin, ettei oleellista informaatiota häviä matkan varrella. Riskinä on, että näin tapahtuu, jos prosessiin ei varata riittävästi resursseja, tai jos asiaa hoitava virkamies ei suhtaudu asiaan riittävällä objektiivisuudella. Vastuu lopputuloksen saattamisesta toteuttamiskelpoiseksi on nyt selvästikin jäämässä kaupungin muille virka- ja luottamushenkilöille.

Matti Tuomaala

puheenjohtaja

Vaasan ympäristöseura ry