Metsät kuuluvat meille

Me kaikki varmasti jaamme ajatuksen luonnon tilan parantamisesta, sillä luonnonvarojen kestävä käyttö turvaa hyvinvointimme myös tulevaisuudessa, ja ennen kaikkea se takaa tuleville sukupolville mahdollisuuden nauttia Suomen upeasta ja puhtaasta luonnosta.

Luontoa ja metsiä ei tule kuitenkaan museoida. Metsät ja metsäteollisuus ovat osa hyvinvointimme kivijalkaa.

Ennallistamisasetuksen sisältö onkin tällä hetkellä Suomen kannalta kohtuuton, sillä se vaikeuttaisi metsiemme hyötykäyttöä ja aiheuttaisi meille kohtuuttomia kustannuksia.

Mielestäni ei ole oikein myöskään se, että Suomi, joka on ennennäkemättömällä tavalla parantanut luonnontilaa, asetettaisiin tässä asetuksessa samalle viivalle vähemmän tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Suomi on jo kuitenkin pitkään tehnyt töitä metsien ja luonnon monimuotoisuuden eteen.

Pidän ihan selvänä, että emme voi hyväksyä sellaista asetusta, joka veisi meiltä elämisen edellytykset maaseudulla ja tuhoaisi metsätaloutemme käytön.

Voikin kysyä, että hyväksyisikö Saksa sellaisen EU:n asetuksen, joka rapauttaisi heidän autoteollisuuttaan? Ei varmasti. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että vaikutamme kaikilla niillä tasoilla, jotta ennallistamisasetus muuttuu.

Tässä metsäkeskustelussa minua mietityttää myös se, että mikä on kokoomuksen linja? Kokoomus teki luonnon ennallistamisasetuksesta välikysymyksen, vaikka heidän omat rivinsä rakoilevat tämän aiheen ympärillä. Tuntuu siltä, että Pohjanmaan Kokoomus puhuu ihan toista metsäasioista, kuin mitä Helsingin Kokoomus.

Myös osa kokoomuslaisista europarlamentaarikoista ei äänestä metsien puolesta. Esimerkiksi Sirpa Pietikäisen sormi on liikkunut äänestysnapilla usein aivan hänen omilla linjoillaan europarlamentissa. Hän syö koko ajan maata Suomen metsäpolitiikan alta EU:ssa.

Miten metsäasioihin on sitten EU:ssa vaikutettu? Olen tavannut useaan otteeseen metsäasioissa samanmielisten maiden ministerikollegoja, komission jäseniä ja europarlamentaarikkoja.

Lukuisten tapaamisten lisäksi yksi konkreettinen osoitus vaikuttamistyöstä on ollut For Forest -ryhmän perustaminen yhdessä Ruotsin, Itävallan ja Slovenian kanssa.

For Forest -ryhmä on perustettu sen vuoksi, että EU-tasolla toimiessa on vaikea saada mitään aikaan yksin. Tavoitteenamme on tehdä tiivistä yhteistyötä ja tuoda EU:n metsämaiden ääni entistä kovemmin kuulumaan EU-tasolla.

Tavatessani muiden maiden edustajia on tullut selväksi, että osalla heistä on varsin hatarat tiedot metsiemme käytöstä. Minun on esimerkiksi täytynyt kertoa heille, että Suomessa on jo todella pitkään ollut velvollisuus istuttaa hakkuuaukko päätehakkuun jälkeen. Tämä esimerkki on vain yksi osoitus siitä, että Suomi ja suomalaiset ovat jo pitkään kunnioittaneet luontoa ja hoitaneet metsiä kestävästi.

EU:n jäsenmailla on oltava liikkumavaraa ja niille on mahdollistettava resurssien järkevä käyttö. Kun jäsenmaat saavat kohdentaa resurssit vapaammin sinne, missä euroa kohden saadaan parhaat monimuotoisuusvaikutukset, kaikki voittavat.

Metsissä on menneisyytemme, mutta siellä on myös tulevaisuutemme. Metsästä saadaan jo nyt raaka-aineita, joilla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja kaivosmineraaleja. Esimerkiksi akuissa tarvittavia raaka-aineita voidaan tuottaa metsistä saatavista raaka-aineista. Metsät ja niiden käyttö ovatkin avainasemassa, kun torjumme ilmaston muutosta, eivät suinkaan syy ilmastonmuutokseen.

Antti Kurvinen

Maa- ja metsätalousministeri (kesk.) Kauhavalta