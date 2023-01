Mettäläisiäkö?

Ilkka-Pohjalaisessa oli 17.1. juttu, minkä yhteydessä oli kolmen kohdan fakta-laatikko ”Mitä rasismi tarkoittaa”, lähdetietona punainenristi.fi. Huomioni kiinnittyi kolmanteen ”faktaan”: ”Rasismista on kyse myös silloin, kun vaikkapa kysyt ihmiseltä, mistä hän on kotoisin. Kyse on mikro-agressiosta, sillä kysyjän odotus on, että kaikki ihmiset näyttävät suomalaisilta”.

Näinkö meidän ajatteluamme tänä päivänä ohjataan? Herneiden joukko tuntuu hiipivän kohti nenääni – aivastan.

Olin syksyllä 1986 kymmenen päivän työmatkalla Japanissa. Naritan lentokentän terminaalista astuttuani minua lähestyi uniformuun ja valkoisiin hansikkaisiin pukeutunut mies, joka sanoi selvällä suomella: ”Hyvää päivää hyvä rouva, minne haluaisitte mennä?”

Hämmästys oli maahan ensi kertaa saapuvalle suuri ja kysymys iloinen yllätys.

Nykyoppien mukaan minun olisi siis pitänyt saada kilarit vai? Siis siiitä, että japanilainen arvaa ja osoittaa mikro-agressiota luokittelemalla minut skandinaavi-rotu-nainen -kategoriaan. Avusta kiitollisena tulin ohjatuksi lukuisista paikalla olevista juuri siihen bussiin, mikä vei minut Narita Prince -hotelliin.

Puolen vuoden työkomennuksellani vuosituhannen vaihteessa Unkarissa kävi niin, että taksimies innostui kysymään, mistä olen kotoisin ja miksi olen Budapestissa.

Olisiko minun pitänyt siinä tilanteessa alkaa kiljua vaatien kuskia pysäyttämään auto, jotta pääsen ulos? Ei, sen sijaan kerroin, mistä tulen ja miksi olen maassa. Kuultuaan tämän, mies vaihtoi kielen suomeen ja kertoi olevansa Suomen ihailija ja käyneensä täällä usein Etelä-Suomessa asuvan ystäväperheensä luona. Oli arvellut minun olevan suomalainen. Siitä tuli ikimuistoinen kohtaaminen.

Maailmalla matkatessani minulta on usein kysytty, mistä tulen ja minä olen kysynyt monilta tapaamiltani ihmisiltä samaa. Usein siitä on syntynyt mukava juttutuokio ja onpa joskus käynyt niinkin, että keskustelukumppanille on selvinnyt, missä sellainen maa kuin Suomi sijaitsee ja että se on itsenäinen valtio.

Työelämässä minulla oli työkavereina ja alaisinakin eri maista lähtöisin olevia ihmisiä. Ei minulla ollut eikä ole odotuspaineita kenenkään ulkonäön suhteen, he kaikki näyttävät omalta itseltään, kuten me suomalaisetkin.

Mielestäni tuo ”mikro-agressio” –juttu on karkea esimerkki siitä, miten joku omassa kuplassaan elävä porukka menee toisten ihmisten pään sisään ja keksii elämästä kaukana olevia määritelmiä pyrkien ohjaamaan meidän ajatuksiamme ja puheitamme. Minä koen sen olevan manipulointia ja aivopesua.

Kaikkihan on kiinni siitä, millä asenteella me kohtaamme toisen ihmisen. Emmekä me, koulutettu kansa, oleta, että kaikki ihmiset näyttävät suomalaisilta – ei me nyt ihan mettäläisiä olla!

Anneli Manninen

Seinäjoki