Mietitääs uudestaan...

Muistutuksena sinulle, joka kritisoit hoitajien ja opettajien palkankorotustoiveita... Eikös tässä vuosikymmenet ole asian kanssa painittu ja joka kerta vedotaan, että nyt ei ole oikea aika tähän. Koska sitten? Tiedoksi sinulle tietämätön: Tilanne on nyt se, että hoitajia ei ole, useampi lähtee ja vaihtaa alaa parhaillaan. He, jotka ammatissa vielä sinnittelevät, tekevät pitkää päivää, lisä- ja tuplavuoroa ja tämä venyminen on kestänyt jo ties kuinka kauan. Kuinka voit edes esittää, että olisi itsekkyyttä.

Kuka sinua tulee hoitamaan tulevaisuudessa jos ei ole hoitajia?

Kyllä, Ukrainassa on todella kamala tilanne, se lisää myös monen pelkoja Suomen tulevaisuuden kohdalla.

Jos pahin tapahtuisi, niin minneköhän kaikki koronan kestäneet hoitajat seuraavaksi laitettaisiin muualle kuin ottamaan vastaan kaikki sodan haavoittamat.

Sonya Brandt

Vaasa