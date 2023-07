Mikä on ajattelua?

Taiteilija ei ole loogikko. Hän ei ole löytäjä, vaan luo uutta. Se uusi on vain hänen aivoissaan syntynyt ainutlaatuinen mestariteos. Samaa eivät ketkään toiset voi löytää. Nerokkaan suhteellisuusteorian olisivat lukemattomat muutkin joskus voineet löytää, koska se ilmentää olemassa olevia luonnonlakeja. Sibelius, Beethoven ja Mozart loivat sävelsymboleilla mielensä kaaoksesta mitään johdonmukaista polkua seuraamatta matemaattisen ehjiä harmonisia rakennelmia. Sinfonioita tai oopperoita ei voi kulkea sävel säveleltä takaperin ja osoittaa, mistä kaikki lähti, puhumattakaan mistä se idea tuli. Samoin ei voi purkaa Sixtuksen kappelin kattofreskoja takaperin alkusiveltimenvetoon, saati selvittää, mistä se nerokkaan luomuksen tulkinta lähti. Michelangelosta ei ikinä ajatella, mikä suunnaton Raamatun tietämys ja syvällinen sisäistys hänellä täytyi olla pohjana siitäkin huolimatta, että Pyhä Oppikirja oli silloin vain latinankielinen. Siitä valtavasta materiaalista hän luovalla jättiläispuristuksella loi ainutlaatuisen uskonnollisen näkemyksensä synnyttäen planeetan suurimman taideteoksen. Sixtuksen kappelin katto – ja seinäfreskoissa on kuvitettu koko Raamattu. Ajattelu ei ole ajattelua ilman luovuutta. Silloin se on korkeinta hengen toimintaa.