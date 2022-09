Miksei ylistetä nyt sähköautoilua?

Sähköautojen ja sähköautoilun ylistys on jostain syystä nyt vaimentunut. Mistäköhän johtuu?

Selitys on, että kansalaisilla tulee olemaan vaikeuksia pelkästään jo selvitä tulevien aikojen, mahdollisesti jopa tulevien vuosien ajan, kohonneista sähkölaskuista. Tässä tilanteessa olisi tragikoomista jatkaa sähköautoilun ylistämistä.

Aiemmin Suomessa ymmärrettiin ensin valmistaa keitto ja vasta sen jälkeen sitä on jaettavissa. On ollut edesvastuutonta yllyttää kansalaisia sähköautojen hankkimiseen, kun ei suurella osalla talouksista ole enää varaa käyttää sähköä välttämättömimpienkään tarpeisiin kunnolla.

Tuleva talvi tulee vaikuttamaan vanhusten kohdalla jopa kuoliaaksi paleltumisia, koska aiemminkin heitä on löydetty kotoaan lähes henkihieverissä. Sairaat eivät pysty hankkimaan lääkkeitään, koska yrittävät maksaa sähkölaskunsa. Useampia itsemurhia tehdään, koska osa ihmisistä vaipuu niin suureen ahdistukseen, jossa menevät tekemään kohtalokkaan ratkaisun. Elinkustannukset nousevat kokonaisvaltaisesti, ruokakin maksaa enemmän ja ruoan hintaa nostetaan, vaikka jokaisessa tapauksessa siihen ei olisi aihettakaan. Nyt on rauta kuumaa ja sitähän taotaan silloin.

Tämä energian hinta nousi jo vuosi sitten Espanjassa ja muissakin Euroopan maissa, jo siis ennen Putinin aloittamaa sotaa. Energian hinta oli nousussa jo muutenkin ja mistä syystä? Syy on se, että ”kehittyneessä” maailmassa on ajauduttu ajamaan, ilmastoahdistusta ylläpitämällä, fossiilisten energialähteiden pakkomielteistä alas ajamista. Kaikki olisi pitänyt lisäksi tapahtua nopeasti. Venäjän hallinnon toimet ovat olleet entisestään vauhdittamassa energian hinnan nousua.

Sähkö oli sinänsä Suomessa edullista vielä ennen sen kallistumista, nyt se puolestaan on liian kallista. Tosin ei heille, jotka eivät ole niin riippuvaisia ostosähköstä tai heille, joilla on edullinen pitkäaikainen sopimus.

On kaiken lisäksi edesvastuutonta ylläpitää ja luoda ilmastoahdistusta, joka eritoten nuorten kohdalla osuu ja uppoaa. Koulupinnari Greta on jo menneen talven lumia – hänet ollaan jo unohtamassa. Tuulivoima on osa tätä virhesiirtymää, koska tuulivoimalat eivät ratkaise sähköongelmaa, koska esimerkiksi ovat tuulettomassa säässä tuottamattomia. Onneksi meillä on Loviisan ydinvoimalat, jotka eivät lopeta tuotantoaan, vaikka olisi tyyntä. Ne oikeasti tuottavat sähköä 24/7.

Kaiken lisäksi tuulivoiman kohdalla tuotosta puhuttaessa, käytetään mielellään teoreettista maksimisähköntuotantoa eikä toteutumaa.

Toivottavasti se väitetty ilmaston lämpeneminen olisi totta – se takaisi kansalaisille pienemmät sähkölaskut.

Tuomo Kangas

Kaskinen