Miksi kouluissa on pakkoruotsi?

Ruotsissa ei ole mitään järkeä, ja se ei ole yhtään kivaa. Tarvitset ruotsia vain, jos olet töissä rannikkoalueilla. Ruotsin opiskelu vain imee sinun energiaasi, jos opiskelet sitä. Säälin niitä ihmisiä, ketkä ovat opiskelleet pitkää ruotsia.

Oma mielipiteeni ruotsin opiskelusta on hyvin kielteinen. Itse en ole ikinä tykännyt ruotsista. Ruotsin kieli omaan korvaani jo kuulostaa todella ärsyttävältä. Ja jos itse saisin päättää, niin en ikinä opiskelisi ruotsia. Ei ruotsia myös tarvitse missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa.

Neuvon kaikkia olla opiskelematta ruotsia, koska et tarvitse ruotsia mihinkään. Mutta jos esimerkiksi ruotsalaiset pakotettaisiin opiskelemaan suomea, niin kaikki Ruotsissa vastustaisivat sitä.

Ruotsi on todella huono ja kamala kieli. Vaikka tarvitsisit ruotsia joissakin yrityksissä, mutta jos opiskelet ruotsia huonolla motivaatiolla, niin et pärjää ruotsinkielisissä yrityksissä. Opiskelusta ei siis ole todellista apua ja hyötyä, jos et opi sitä erittäin sujuvasti ymmärtämään ja puhumaan.

Ja jos et opiskele ruotsia, voisit käyttää sen ajan vaikka venäjän kieleen, koska Venäjä on niin iso maa ja on paljon ihmisiä, jotka puhuvat venäjää. Venäjälle käydään myös paljon kauppaa ja Venäjällä ei puhuta paljoa englantia.

Joten miksi opiskella ruotsia, kun voisit opiskella vaikka venäjää tai tehdä jotain muuta tulevaisuuden kannalta höydyllisempää.

Seeti Uusi-Panula

Seinäjoen yhteiskoulu