Miksi Risikko ehtii, mutta Strand ei?

Kansanedustajista seuraavassa ryhmässä ovat ne, jotka kuuluvat kuntansa valtuustoon sekä -hallitukseen sekä hyvinvointialueensa valtuustoon.

Perussuomalaisten Mauri Peltokangas on ollut poissa yli puolesta (50,8 %) Kokkolan kaupunginvaltuustosta ja -hallituksesta sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten valtuustosta.

Kaupunginvaltuustoa Kauhavalla johtava Janne Sankelo (kok.) on ollut paikalla kaikissa valtuuston sekä EP:n aluevaltuuston kokouksissa. Kaupunginhallituksen kokouksista häneltä on jäänyt väliin puolet. Poissaoloprosentti kokouksista on 34.

Runsaan viidenneksen - yli 27 % - kokouksista ovat olleet poissa SDP:n vaasalaiset kansanedustajat Kim Berg ja Matias Mäkynen sekä perussuomalaisten Jukka Mäkynen, myös Vaasasta.

Kansanedustaja, ministeri Antti Kurvinen kuuluu Kauhavan valtuustoon ja EP:n aluevaltuustoon. Kauhavalla poissaoloprosentti on 27 % ja aluevaltuustossa 44, yhteensä poissaoloprosentti 35.

Vaalipiirin laiskin kokoustaja löytyy Keski-Pohjanmaalta. Ministeri, keskustan kansanedustaja Mika Lintilä on ollut paikalla kolmessa kotikuntansa Toholammin kunnanvaltuuston kahdeksasta kokouksesta. Keski-Pohjanmaan aluevaltuustossa hän on ollut kaksi kertaa yhdeksästä kokouksesta. Lintilä on ollut poissa yli 70 % niistä kokouksista, joihin hänet vaaleilla on valittu.