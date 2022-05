Miksi Suomessa on kylmä toukokuu?

Kaikki johtuu auringon ja maan suhteesta. Lämpö tulee auringosta ja lämpösäteilyn vaihtelu vaikuttaa meillä. Ajatellaanpa sitä, kuinka asia on käytännössä. Maan rata kiertää aurinkoa kerran kalenterivuodessa ja maa pyörii akselinsa ympäri. Maan akseli kallistuu siten, että vuodenajat vaihtelevat maapallolla.

Kun pohjoinen pallonpuolisko on kallistunut aurinkoon päin, niin täällä vallitsee kesä ja eteläisellä puolella talvi. Kun akseli vaappuu, niin tähän tilanteeseen tulee häiriöitä. Ne vaikuttavat täällä pohjoisessa siten, että kallistuskulman lisäykset vaikuttavat napa-alueiden ilmastoon.

Lisäksi nutaatio eli akselin vaappuminen lisää kallistumaa aurinkoon päin ja siten lisää kesän pituutta ja lämpöä. Niin voi olettaa tapahtuneen meneillään olevat lämpöhuipun aikana. Poispäin kallistuminen kasvattaa talven pituutta ja kylmyyttä. Sellainen vaihe on ilmeinen syy tämän toukokuun viileyteen. Saman tapainen tilanne oli vuonna 1997. Koko kierros on 26 000 vuotta ja puolikas 13 000 v. ja akselin värinän maksimi on 18,6 v. ja puolikas 9,3 v.

Nämä ovat laskennollisia lukuja, jotka perustuvat tähtitieteilijöiden tekemiin mittauksiin. Silloin, kun molemmat häiriöt normaalissa kierrossa toimivat samaan suuntaan, niillä on suurempi merkitys.

Eelis Pulkkinen

geologi, eläkkeellä

Orivesi