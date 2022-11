Miksi tämä ennallistamishätä?

EU:n komissio ympäristökomissaari Frans Timmermansin johtamana on todennut, että Euroopan luonto pitäisi ennallistaa siihen tilaan, mitä se oli vuonna 1952! Suomen osalta se tarkoittaa erityisesti sitä, että eloperäiset viljelysmaat, suot ja metsät on otettu kriittisen tarkastelun alle. Tämähän on erinomainen toiminta-alue meillä vihreille fundamentalisteille aina professoritasoa myöten! Kaupunkiasumiseen, liikenteeseen tai energiapolitiikkaan ym. en nyt puutu!

Nykytutkimuksen mukaan metsiemme hiilinielu on äkkiä puolittunut aikaisempaan arvioon verrattuna! Tämä perustuu osaltaan siihen, että metsiemme kasvu on kuulemma tuntuvasti heikentynyt viime vuosina.

Jos tarkastellaan vuotta 1952, meidän pitäisi nyt hakata yli kolmannes metsistämme pois, ennen kuin metsiemme kuutiotilavuus olisi sama kuin silloin. Tiedämme, että metsämme ovat toimenpiteittemme, joihin kuuluvat myös ojitukset, lannoitukset ja oikea-aikaiset hakkuut, ansiosta noista ajoista (1952) kasvaneet niin paljon, ettei puuvarantomme ole satoihin vuosiin ollut tällä tasolla! Metsiemme kasvusta käytetään vain osa, ei koskaan kaikkea!

Kummallista, että komissio ojentaa kyntensä meidän pohjoisiin metsiimme hiilinielujen lisäämiseksi rauhoitusvaatimuksien kautta. Eikö pitäisi ennen kaikkea vaatia, että ne maat, jotka ovat hävittäneen metsänsä, velvoitettaisiin metsittämään vähintäänkin kolmanneksen pinta-alastaan!

Suurpedot, joihin susikin kuuluu, ovat yleistyneet niin, ettei varmaankaan kahteensataan vuoteen lukumääräisesti asutuilla seuduilla ole nykyistä määrää ollut todettavissa.

Muistan, kuinka 1950-luvun alkupuolella Etelä-Pohjanmaalla joku oli havainnut talvella suden jäljet. Metsästyksen harrastajat, lähes kaikki kynnelle kykenevät ympäri maakunnan hälytettiin jahtiin. Ainut, laiha susiriepu saatiinkin lopulta ammuttua, kun sitä oli ensin hyppyytetty monen pitäjän halki!

Tilanne on kuitenkin siinä määrin muuttunut, että ehkäpä nykyinen susipolitiikkamme kaipaisi uudistamista!

Hirvet, peurat ja kauriit pistelevät suihinsa metsissä koivun- ja männyntaimikot, peltoviljelyksillä kaura- ja heinämaat runsaasta metsästyksestä huolimatta. Linnuista erityisesti valkoposkihanhet, merimetsot ja naakat, muitakin on, ovat nousseet sellaiseen sadonkorjaajan ja paskantajan asemaan, jollaisesta ei vielä palautustilanteeseen eli 50-luvulle verrattaessa, ollut aavistustakaan. Valitettavasti hävitysluvat, ajan hengen mukaisesti, ovat tarpeeseen nähden mitättömät!

Ympäristökomissaari, hollantilainen Timmermans, kirjallisuuden professori, ei vahingossakaan ole ehdottanut, että aloitettaisiin ennallistamistoimet Hollannista: Ihminen, valtameren riistäjä, saa toistaiseksi nauttia siellä mullistustoimistaan, mutta meidän, pohjoisen metsäkansan, pitäisi uhrautua maapallon ilmastonmuutoksen pelastajaksi.

Ei enää tarpeettomia lisärajoituksia. Voimme olla ylpeitä siitä, mitenkä meillä maa- ja metsätaloudessa on jo toimittu; riittävä suojelu, tuotannon jatkuvuus ja ympäristömme vaalimien on hoidettu esimerkiksi kelpaavalla tavalla!

Jorma Mäki-Jussila

Peräseinäjoki