Miksi Vaasa lakkauttaa Gerbyn ja Ristinummen terveysasemat kesken koronarokotusten?

Sain loppiaisena rokotteen Gerbyn terveysasemalla. Vastassa olivat rempatut tilat, loistava asiakaspalvelu ja toimiva työyhteisö. Aulan penkeillä rupattelin vaasalaisten kanssa. Moni on huolestunut sekavasta tilanteesta. Missä vaasalainen saa terveyspalvelut vuoden päästä ja miksi tätä eivät media tai ehdokkaat nosta esiin? Yli 15 000 asukkaan alueen Gerbyn terveysasema keskitetään pois. Sekin siis sairaalalle ja H-talolle vietäisiin valtapuolueiden suunnitelmassa. Hoitajat paiskivat rokotuskierrosta, mutta muuttoa olisi aloitettava jo vuoden 2022 aikana. Ei tämä mene monen maalaisjärkeen.

Kun Vaasan kansanedustajat poseerasivat kuvissa sairaalan puolesta, niin samalla kulisseissa puskivat läpi omien Ristinummen ja Gerbyn sote-asemien lakkautuksen. Ensin lähtisivät lääkärit, lopulta myös neuvolat ja hoitajat? Koronakriisi muutti sote-palveluja. Keskittäminen ei kannata. Kalliin erikoissairaanhoidon ja “sairaalan puolustajia” löytyy, tiekylteissäkin. Haluan vahvistaa perusterveydenhuollon työtä, ennaltaehkäisevää otetta ja arjen helppoja lähipalveluja terveysasemilla. Jonot on purettava. Terveysasemilla on ahkeria puurtajia. Nyt aluevaaleissa valta palveluverkosta siirtyy aluevaltuustolle.

Usean sote-aseman verkosto Vaasassa on ollut korona-aikana turvallinen ja toimiva malli. Rokotukset ovat siellä sujuneet ja tutut terveysasemat keräävät kiitosta. Massa-altistumiset on vältettävä. H-talon ja sairaala-alueen parkkipaikat eivät riitä. Vastustan toimivan lähipalvelun rikkomista ja keskittämistä. On neuvoteltava jatkoaika Vaasan toimiville terveysasemille. On kuunneltava henkilöstöä. Ei rehata muksuja neuvolaan ja mummoja lääkärille takseilla. Yliruuhkaisessa H-talossa ei voita terveys, talous eikä työhyvinvointi.

Monelle vaasalaiselle keskustalaiset eivät ole vielä tuttuja. Aluevaaleissa linjamme on kirkas. Haluan olla vaihtoehto Vaasan vanhalle vallalle ja tälle keskittävälle kehitykselle. Yksin se ei onnistu. Siksi haastan Tolppasen, Heinosen ja Strandin linjaa ja puolueporukkaa asiasta. Kerään Vaasan valtuutettuja ja ehdokkaita yli kieli- ja puoluerajojen pohtimaan asian uusiksi. Hyvä vaasalainen veronmaksaja, sinä maksat ja sinä päätät. Vaadi ehdokkaaltasi selkeä linja Gerbyn ja Ristinummen sote-asemien lakkauttamiseen.

Aleksi Koivisto (kesk.)

kaupunginvaltuutettu

aluevaaliehdokas

Vaasa