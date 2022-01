Militarismi vie karkuteille

Moni median käyttämästä asiantuntijavalikoimasta on viime aikoina todennut, ettei tilanne pelkästään Ukrainassa ole huolestuttava vaan koko maailmassa.

Irakin ja Afganistanin interventiot johtivat arabikevääseen, johon Nato pyrki vaikuttaa valloittamalla Libyan. Tämä eskaloitui kun Venäjä lähti Syyriaan pommittamaan. Varustetaan aseita ja harjoitetaan kybersotaa. Israel on sanonut että maa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa sotii Iranin kanssa, mutta on sota joka toimii aivan toisin kuin edelliset sodat. Länsi, lähinnä USA, näyttää tämän lisäksi myös käyvän kybersotaa Venäjää, Kiinaa ja Venezuelaa vastaan, johon tulee vastahyökkäyksiä. Tämän lisäksi toteutetaan pakotteita saadakseen uusia vastustajia polvilleen toinen toisesta syystä. Pakotteiden perustelut ovat kansainvälisestä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta usein sellaisia, että rinnalla pitäisi oikeastaan suunnata ne itseään vastaan myös. Sama pätee Huawein johtajan vangitsemiselle kun ajatellaan USA:n ja muunkin lännen joukkovalvontaa.

Tätä ei pidä tulkita niin, että haluan kannattaa Venäjää, Kiinaa eikä Irania, kaikkein vähiten Irania, vaan tilanne on, että näin ei voi jatkua ilman, että seuraukset tulevat olemaan katastrofaalisia, jos ei ruveta neuvottelemaan ja jarrutetaan asevarustelua. Ei voi myöskään olla niin, että tiettyjä diktaattoreita, separatisteja ja valloittajia käsitellään silkkihansikkain, kun taas vainotaan muita. Tasavertainen kansainvälinen oikeus on oltava ohjenuorana. Nykytapahtumat johtavat maailman kahtiajakoon ja kylmään sotaan, joka helposti tulee kuumaksi.

Nationalismi, nationalistiset liikkeet ja vihapuhe myös eskaloivat jännitteitä ja vastakkainasettelua kansainvälisestikin.

Kannattamatta Putinia meidän on muistettava, että kun Venäjältä vaaditaan, että sen on hyväksyttävä lännen ratkaisumalleja Ukrainassa, niin juuri Ukrainan parlamentti kieltäytyi hyväksymästä Minskin sopimusta. Silloisen ulkopoliittisen osaston virkailija Victoria Nyland sanoi 2014, että USA oli laittanut 50 miljardia dollaria likoon horjuttaakseen Ukrainaa, ja tämän johdosta (allekirjoittaneen johtopäätös) demokraattisesti valittu hallinto kaatui. En minäkään lähde puolustamaan Viktor Janukovitsin politiikkaa, mutta hänet oli kaikesta huolimatta demokraattisesti valittu. Muulloin ollaan valmiita vaikka minkälaisiin toimenpiteisiin murskatakseen kapinaa. Tämä on myös yksi syy Putinin vainoharhaisiin vainoihin ns. ulkomaisia agentteja vastaan, minkä kohteeksi lähinnä eri mediat ovat joutuneet. Vastaavanlaisia kampanjoita agenteista (informaatiovaikuttamisesta) ja trolleista toteutetaan myös lännessä eikä vähiten Suomessa, vaikka yritetään pitää seurauksia vähemmän näkyvinä.

Tässä on riski että Eurooppa joutuu kansainväliseen selkkaukseen. Sen takia meidän ei tässä vaiheessa missään tapauksessa pitäisi heiluttaa Nato-korttia, vaan kannattaa tämän kerran välttää että joutuisimme vaikeaan tilanteeseen ja jatketaan menestyksekästä rauhanpolitiikkaamme.

Nato ei ole mikään puolustusliitto vaan hyökkää ja valloittaa ympäri maailmaa. Emme halua lähettää suomalaisia kuolemaan Naton kyseenalaisiin imperialistisiin sotiin.

Stefan Håkans (vas.)

aluevaaliehdokas

Mustasaari