Millä tämä lysti kustannetaan?

Aluevaalit ja sote-palvelut tuntuvat kiinnostavan äänestäjiä. Yleisin huoli ei ole ollut terveyskeskuksen seinät vaan, ”miten te oikein aiotte kaiken tämän rahoittaa ja millä tämä kustannetaan”. Tämä kansalaisten huoli on aito ja se pitää kuulla. Tuntuu, että äänestäjät ovat valistuneempia kuin hallitus ja monet hyvinvointialuevaaliehdokkaat. Yhtä vastausta tähän rahoituksen riittävyyteen ja kustannukset kasvuun ei ole. Rahoituksen osalta jatkossa valtio tulee antamaan tietyn summan näiden tehtävien hoitoon, velkaa hyvinvointialue ei saa ottaa ja sillä saadulla rahalla on pärjättävä.

Hyvinvointialueiden johtamisessa on hyödynnettävä pitemmän aikavälin ennakointitietoa. Aluetutkija Timo Aro on hyvin nostanut esille sitä, mistä oikein on kyse.

Ikärakenteen kehitys vaikuttaa palvelutarpeisiin ja väestömäärän kehitys vaikuttaa rahoitukseen. Tästä johtuen emme voi puhua sotesta tai hyvinvointialueesta irrallisina, vaan meidän tulee huomioida ympärillä tapahtuva kehitys. Väestönkehityksessä ja ikärakenteen ennakoidussa muutoksessa vuoteen 2040 mennessä olemme neljänneksi viimeisenä tällä hetkellä kaikkien hyvinvointialueiden vertailussa.

Väestöennusteet sisältävät aina epävarmuustekijöitä, mutta osoittavat kuitenkin suunnan. Palvelurakenteen ja -verkon kannalta olennaista kiinnittää huomioita ikärakenteessa tapahtuviin isoihin muutoksiin 20- ja 30-luvuilla. Väestömäärä ja ikärakenne vaikuttavat suoraan sote-kustannuksiin.

Etelä-Pohjanmaalla nettokustannukset/asukas puolestaan ovat neljänneksi suurimmat kaikkien hyvinvointialueiden välisessä vertailussa.

Keskeisin haaste meillä Etelä-Pohjanmaalla on väestökehitys. Vaikka Seinäjoki kasvaa, erot hyvinvointialueen sisällä ikärakenteen ja väestömäärän osalta ovat merkittäviä. Paljon puhutaan ja pelätään myös sitä, että tuleeko keskuskaupungille liian vahva asema tulevassa uudistuksessa. Yksin keskuskaupunki ei pärjää, vaan edellytyksenä on koko Etelä-Pohjanmaan suunnan kääntäminen ja alueen menestys.

Etelä-Pohjanmaan liitossa olemme näitä alueen haasteita käsitelleet, hallituksen jäsenenä olen hyvin päässyt näkemään tilannetta ja olemme käyneet hyviä keskusteluja yli puolue- ja kuntarajojen. Meidän on saatava alueen vetovoima sellaiselle tasolle, että saamme ikärakenteen ja väestökehityksen suunnan korjattua, sen vaikutukset sote-kustannuksiin ovat merkittävät. Sote ei ole erillinen saareke. Se on osa alueemme muuta kehitystä ja siitä riippuvainen.

Satu Ylisiurua-Hemminki (kok.)

lakiasiainjohtaja, varatuomari

aluevaaliehdokas

Seinäjoki