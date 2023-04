Mistä numerosta tilaat Kela-taksisi?

Vuoden 2022 alusta alkaen on Etelä-Pohjanmaalla ollut kaksi tasavertaista Kelataksin palveluntuottajaa, Vaasan Ulataksi Oy ja Keskustaksi Oy. Seinäjoella terveydenhuollon yksiköt ovat tilanneet asiakkaiden taksimatkat näiden tilausnumeroista ja heillä on tiedossa molempien puhelinnumerot.

Seinäjoen keskussairaalassa eivät silti tilatut taksimatkat jakaudu toimijoiden kesken läheskään tasan. Kelalla on ollut hyvä tarkoitus tässä kilpailutuksessa, jonka johdosta välityskeskuksen palvelumaksut takseille ovat lähes puolittuneet ja asiakaspalvelu parantunut. Asiakkaalla on vapaus valita, kummalta palveluntuottajalta kyydin tilaa – vai onko?

Keskussairaalassa ei asiakkaan toiveita läheskään aina kuunnella, mikä johtaakin sairaalan huonoon valoon. Asiakas, joka pystyy asiansa hoitamaan, ohjeistetaan itse soittamaan kyyti tai tilaamaan kyyti taksiluukulta.

Monella autoilijalla on käyntikortti, jonka toisella puolella on oma ja toisella palvelunumero. Usein sama kuljettaja joka on tuonut asiakkaan osastolle, halutaan viemään takaisin kotiinkin. Käytännössä se ei silti aina toimi. Jos hoitaja sanoo että täältä tilataan taksi, ei heikompi uskalla sanoa vastaan. Usein taksi on jopa tilattu kuulematta kyytiläistä, vaikka valinta pitäisi olla asiakkaalla.

Osastoilta puhelu osuu kuitenkin vain sille toiselle palveluntuottajalle, vaikka sairaalalla on molempien keskusten numerot ja on aivan sama, kuka heidän asiakkaansa kuljettaa. Hoitajien työnkuvaan ei periaatteessa edes kuulu kyydin tilaaminen. Tasapuolisuudesta Kelataksien suhteen on ohjeistettu, mutta ohjeet tuntuvat kaikuvan kuuroille korville.

Joskus on asiakkaan oma taksi lähetetty tyhjänä kotimatkalle, sanottu asiakkaalle, ettei hän pääsekään kotiin ja hetken kuluttua soitettu toisen palveluntuottajan taksi hakemaan. Kuvitellaan, ettei tuosta touhusta jää kiinni. Näihin ikäviin julkituloihin on yritetty puuttua, mutta keinot ovat vielä vähäiset. Jollei ohjeistus tehoa, siirrytään konkreettisempiin keinoihin.

Kelan mielestä molemmat palveluntuottajat ovat tasavertaisia ja kilpailu on hyvästä. Joskus on silti samaa asiakasta tullut hakemaan molempien palveluntuottajien kuljettajat, asiakkaan itse soittama oma taksi sekä hoitajan soittama toisen palveluntuottajan kuljettaja. Tätä tuskin tarkoittaa reilu kilpailu. Eikä varmasti sitäkään, että Etelä-Pohjanmaalla on postilaatikoihin jaettu ”tiedotteita”, joissa mainostetaan olevan kaksi Kelataksin tilausnumeroa, mutta vain toisen palveluntuottajan puhelinnumero on mainittu. Näin harhaan johtamalla annettu ymmärtää, että tämä on ainoa taksinumero. Tällainen ei ole tervettä kilpailua!

Anu Rinne

Teuva