Mistä vetää Valtatie 18 välillä Vaasa – Seinäjoki – Jyväskylä?

Huomasin lehdestä, että otsikon itselleni hyvinkin tutuksi tullut hanke on jälleen vireillä. Noin 20 vuotta sitten tein hankkeesta kansalaisaloitteen Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitolle uusista linjausvaihtoehdoista silloista maakuntakaavan tarkistusta varten.

Olin työssäoloaikanani mm. tielaitoksessa esisuunnittelutehtävissä viimeiset 20 vuotta seitsemän eri maakunnan alueella ja tämä ehdottamani suuntauksen tarkistus nousi aikoinaan esille erään toisen hankkeen yhteydessä ihan kuin vahingossa. Keskustelin asiasta silloisen esimieheni kanssa, jos voisin muiden tehtävieni ohella tutkia uusia linjausvaihtoehtoja, ja näin tehtiin.

Uskomattomalle tuntui heti alussa, kun näinkin tärkeää valtakunnallista hanketta oli käsitelty ainoastaan niiden muutamien kuntien kanssa, joiden läpi silloista suuntausta oli ajateltu, kun eri maakuntiakin on 3 ja kuntia 31. Asukkaitakin on suunnitellun valtatien vaikutusalueella Vaasan ja Jyväskylän välillä noin 464 000, joiden liikennöintiin hanke tulee vaikuttamaan.

Ehdottamani linjaus eli B-vaihtoehto on käsitykseni mukaan kannattavin. Se lyhentäisi matkaa Vaasa–Jyväskylä-välillä yli 3 kilometriä nykyiseen maakuntakaavassa varattuun linjaukseen nähden, sen vaikutusalueella on asukkaita noin 183 600. Lisäksi uusi risteys (Vt 18/Kt 66) on helpompi toteuttaa asumattomalla seudulla.

Samoin matka lyhenisi, Kuortane–Jyväskylä ja Uusikaarlepyy–Kuortane–Jyväskylä -väleillä molemmissa, yli 6 kilometriä. Näiden molempien suuntien vaikutusalueella asuu yhteensä noin 204 500 asukasta. Lisäksi kaikissa edellisissä linjauksissa matka lyhenee lisää noin 11 ilometriä, kun Myllymäen–Multian-väli aikanaan toteutetaan.

Kristiinankaupunki–Alavus-välin vaikutusalueella on asukkaita 75 800, joilla on melko hyvä yhteys Jyväskylään. Hakojärven oikaisu kylläkin lyhentäisi matkaa noin 1,5 km, mutta sen liikennetaloudellinen hyöty jäisi kuitenkin kannattamattomaksi. Oikaisu ei vaikuta oikein järkevältä ympäristönkään kannalta katsottuna.

Nykyisellä maakuntakaavaan varatulla linjauksella on uutta tietä rakennettava 4 kilometriä enemmän verrattuna esitettyyn vaihtoehtoon. Lisäksi nykyisellä suuntauksella on kaksi rautatien tasoristeystä ja kolme vesistösiltaa.

Lisäksi on vaarana, että valtatien liikenne tulee aiheuttamaan Sydänmaan kautta kulkevalla linjauksella ongelmia, koska ensinnäkään tietä ei ole koskaan rakennettu kestämään raskasta liikennettä. Myös virkistyskäytössä olevien järvien ympäristölle ja huvila-asutukselle on odotettavissa melu- ja pölyhaittoja.

Ehdottamallani linjauksella rautatien tasoristeyksiä ei ole, sitä vastoin siellä on yksi vesistösilta ja mahdollinen eritasoliittymä Vt 18:n ja Kt 66:n risteykseen.

Esko Kuivalainen

eläkeläinen, RI

Seinäjoki