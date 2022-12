Mitä Kiasman taideboikotti on

Kiasmassa kuohuu -artikkelissa (Il-Po 10.12.2022) ihmeteltiin syytöksiä antisemitismistä. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart lähtee puolustamaan taiteilijoiden näkemystä. Taiteilija Eero Yli-Vakkuri vaatii Kiasmalta eettisiä pelisääntöjä mukaan yksityisestä rahoituksesta. Mikä on taitelijoiden todellinen motiivi boikotille?

Taiteilijat syyttävät Zabludowiczin tukeneen Israelin valtion palestiinalaisia kohtaan harjoittamaa politiikkaa, jota ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kuvannut apartheidiksi.

Sitoudumme Israelin akateemiseen ja kulttuuriseen boikottiin osana kansainvälistä BDS-liikettä. Rauhaomaiseksi naamioitunutta Israelin vastaisen boikottiliikkeen BDS:n taustalta löytyy mm. Hamas, Islamilainen Jihad ja PFLP, jotka vaativat Israelin tuhoamista.

Tanska ja muutkaan maat eivät enää rahoita terroristeihin siteitä omaavia järjestöjä.

Israelin ja Palestiinan välisen konfliktin hahmottuminen apartheidiksi on viimeaikaisia raportteja paljon vanhempi ilmiö.

Apartheid-vertaukset ovat 1950-luvun neuvostopropagandan tuotetta, jota nyt Amnesty tuo esille syyllistäessä Israelia. KGB-upseerit tulkitsivat Vanhaa testamenttia ja juutalaisia rukouksia siten, että he pitävät itseään rodullisesti muita parempina, eli rasistinen uskonto.

Kun juutalaisissa rukouksissa puhutaan Siionista ja paluusta luvattuun maahan, KGB tulkitsi, että rasististen juutalaisten edustama moderni sionismikin on rasismia, mitä käsitystä Neuvostoliitto YK:ssa lietsoi. Teki myös yhteistyötä eri maissa vasemmistopuolueiden kanssa, ja rahoitti puolueiden julkaisutoimintaa edellä mainittuun propagandaan.

Timo R. Stewart muistuttaa, että Israelin toimintaa sen miehittämällä Länsirannalla eivät hyväksy Suomi, EU eikä kansainvälinen oikeus tai YK:n turvaneuvosto. Hänen mukaansa Israelin valtion toimien kritisointi ei tee asiasta antisemitismiä.

Timo Stewart rinnastaa Lähi-idän ainoan demokraattisen valtion öljyvaltio Qatariin, joka rahoittaa Gazassa hallitsevaa Hamasia ja lahjoo EU:n vasemmistoa.

Miehittääkö Israel sitten Länsirantaa? Miehitys on toimenpide, jossa valtion armeija valloittaa toisen valtion alueen tai sen osan ja ottaa sen hallintaansa.

Länsiranta siirtyi Israelin hallintaan 1967 arabimaiden aiheuttaman sodan seurauksena. Sitä ennen aluetta hallitsi Jordania. Ennen Jordanian valloitusta alue kuului Ison-Britannian mandaattialueeseen. Itsenäistä valtiota ei alueella ole tuolloin ollut.

Balfourin julistuksessa, jonka Kansainliitto vahvisti vuonna 1922, olisi tuo alue kuulunut tulevaan juutalaisvaltioon. YK:n Palestiinan jakosuunnitelma vuonna 1947 ei toteutunut arabimaiden aseellisen vastuksen takia.

1967 sodan jälkeen Israel oli valmis luovuttamaan alueita takaisin. Arabimaiden kolminkertainen ”Ei Israelin tunnustamista, ei rauhaa Israelin kanssa, ei neuvotteluja Israelin kanssa” jätti alueet Israelille.

Siis kenen alueita Israel miehittää? Kyseessä ovat kiistanalaiset alueet, joista ei ole päästy sopimukseen. PLO:n johtaja Jasser Arafat ryhtyi käyttämään termiä ”laiton miehitys”, joka on nyt omaksuttu niin YK:ssa kuin tutkijoiden kielikuvissakin.

Oslon rauhansopimuksessa Länsirannan alueet jaettiin A-B-C-alueisiin. A-alue on täysin Palestiinan viranomaisten hallinnassa, B-alueella on Palestiinan ja Israelin yhteisvalvonta ja C-alue täysin Israelin lainkäytön hallinnassa. Sopimus tehtiin Israelin ja PLO:n välille ja muina allekirjoittajina ovat Yhdysvallat, Venäjä, Egypti, Jordania, Norja sekä EU. Siten sillä on kansainvälisen sopimuksen status. Siirtokunnat ovat Israelille kuuluvalla C- alueella.

Suomen Kuvalehti julkaisi verkkosivuillaan 16.1.2022 kriittisen kirjoituksen Israelin epätasapuolisesta kohtelusta YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Myös Suomen ulkoministeriön virkahenkilön mukaan neuvoston epätasapuolisuus tiedostetaan yleisesti. Suomi on myös kiinnittänyt huomiota neuvoston tasapuolisuusongelmaan. Ihmisoikeusneuvoston päätökset näkyvät poliittisessa pelissä, jossa Israelia tuomitsevia lausuntoja tulee kuin sieniä sateella.

Neuvoston 47 jäsenmaasta 16 kuuluu islamilaisten maiden yhteistyöjärjestöön OIC:hen. Täten YK:ssa lakaistaan ne oikeat miehitykset maton alle. Palestiina on YK:n tarkkailijavaltio ja sillä itsellään on oikeus päätöslauselmaesityksen tekemiseen. Tästä syystä Hamasin tai Palestiinan viranomaisten rikkomuksia omaa kansaa vastaan ei mainita. BDS-boikotin takana on aivan muuta kuin kritiikkiä.

V-M Hakola

Ilmajoki