Mitä musiikkia ja liturgiaa kirkko haluaa tarjota?

Kirkon on osattava tarjota sielun elämän hoitoa, mikä on sen päätehtävä. Yhtenä tärkeänä osa-alueena siinä on hieno musiikki, mitä kirkossa edustavat muun muassa urut ja erilaiset kuorot.

Kristillistä musiikkia ei ole vain gospel-musiikki tai urkumusiikki. On olemassa myös kristillistä rockia, hip hoppia ja monia muita suuntauksia. Kysymys onkin se, että sopivatko nämä tyylit paremmin esimerkiksi urheiluhalleihin ja kirkon nuorisotiloihin kuin itse varsinaiseen kirkkorakennukseen.

Klassinen musiikki täyttää kirkot, tästä hyvä esimerkki on Vaasassa järjestetty Mozartin Requiemin 29.10.2022, jolloin Vaasan kirkko oli täynnä väkeä. Tämä tapahtui siitä huolimatta, vaikka tapahtuma oli maksullinen. Seuraavan päivän Jumalanpalveluksessa kirkkoväkeä oli vähemmän ja keski-ikä oli paljon korkeampi siihen osallistujilla kuin Requiemia kuuntelevan väen.

Jumalanpalveluksesta olisi kuitenkin saatu vielä mahtavampi, jos urkuja olisi käytetty laajemmin ja kirkon liturgia olisi hienompaa ja näyttävämpää. Nämä houkuttelisivat myös nuorisoa enemmän kirkon toiminnan pariin.

Jaakko Koskela

Vaasa