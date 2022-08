Mitä tapahtui Fortumissa?

Fortum halusi Uniperin, joka ei ollut mikä tahansa energiayhtiö vaan kaasu-, kivihiili- ja ydinvoimayhtiö.

Uniper oli kovasti olevinaan vastustamassa kauppaa. Se tarvitsi ostajan, joka hankkisi esimerkiksi kiviihiilivoimalat, siis ympäristöuhan alaisen yhtiön. Fortum meni ansaa ja osti Uniperista lopulta 78 prosenttia.

Yhtiö oli tyytyväinen. Suomalaiset ostivat Uniperin, joka ei kelvannut muille.

Ydinvoimaakin saatiin, vaikka vihreät vastustivat voimakkaasti. Ydinvoima on terveempi kuin kivihiili, eikä sekään ”huonetta rakenna”.

Nyt tuli hätä käteen, mutta Saksan hallitus tuli hätiin ja osti siivun Uniperista. Suomalaisministeri oli tyytyväinen selostaessaan asiaa tiedotusvälineille.

Venäjäkin tuli mukaan ja alkoi jarrutella kaasun myyntiä Saksalle. Energiapeli on kuumaa Euroopassa.

On tehty. Millainen on lopputulos? Fortum on iso yhtiö ja kestää harha-askeleen.

Toivottavasti ei tule tällaista peliä enää.

Venäjäkin oli varmempi kauppakumppani, mutta erikoisoperaatio sotki asiat. Jäätynyt konflikti on parempi vaihtoehto kuin sodankäynti.

Heikki Ryhänen

Vaasa