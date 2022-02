Miten tukea maatalouden kannattavuutta?

Ilkka-Pohjalaisessa kirjoitettiin maatalouden kannattavuudesta tai oikeastaan sen kannattamattomuudesta (18.2.). Polttoaineen, sähkön ja lannoitteiden hinnan nousu laittaa maatalousyrittäjät ahtaalle ja seurauksena saattaa olla jopa ruokakriisi. Ratkaisuna ahdinkoon voisi olla tuottajahintojen nostaminen.

Sosiaalisessa mediassa taas on käyty keskustelua niin sanotuista kaupan merkeistä: Pirkka ja Kotimaista. Keskusliikkeet kilpailuttavat ilmeisesti nämä tuotteet käänteisellä huutokaupalla, mikä tarkoittaa sitä, että keskusliikkeet antavat pohjahinnan, jonka alle ruokatalot tarjoavat. Alimmalla hinnalla tarjouksen voittanut ruokatalo saa kaupan. Tämä sitten näkyy tuottajien palkkapussissa. Väitetään, että Pirkka- ja Kotimaista-tuotteet vääristävät hintoja. Kun lähteenä on sosiaalinen media, niin väitteen paikkaansa pitävyyttä on vaikea arvioida.

Haluaisin auttaa ruuantuottajia omilla valinnoillani ruokakaupassa. Jätänkö Pirkka- ja Kotimaista-tuotteen ostamatta ja ostan muita, mm. Valion ja Juustoportin kotimaisia tuotteita? Toivoisin Ilkka-Pohjalaiselta tutkivaa journalismia ja palstatilaa, miten kuluttaja voi omilla valinnoillaan auttaa ruuantuottajia.

Maarit Mäkelä

Vaasa