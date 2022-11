Miten voidaan houkutella takaisin kaikki ne hoitajat, jotka työskentelevät parhaillaan muualla tai muissa tehtävissä?

Svenska Ylen kysely, joka julkaistiin 13.11., osoittaa varsin hyvin, miten terveydenhuollossa ja hoitajien työpaikoilla todellisuudessa on. Pelottavaa on, että lähes 80 prosenttia harkitsee sanovansa itsensä irti.

Tapasin sairaalan käytävällä kaksi kollegaa, joiden kanssa en ollut puhunut pitkään aikaan. Molemmat näyttivät väsyneiltä ja molemmat kertoivat minulle, että he eivät ehkä jaksa enää työskennellä hoitajina. Molemmat ovat työskennelleet useita vuosia hoitajina ja viihtyvät. Mutta työkiire ja työn rasitus, stressi ja se, että sinua ei arvosteta tarpeeksi, tekee myös sen, että ei enää jaksa hoitoalalla. Nämä kaksi hoitajaa ovat erittäin kokeneita.

Tiedän, että moni hoitaja on täysin uupunut ja väsynyt eikä näe enää niin paljon iloa hoitajana työskentelystä. Tämä on erittäin harmillista ja moni kertoo, että jaksaminen on kortilla, koska on liian vähän henkilökuntaa.

Tietenkin palkka on tärkeä, mutta vaikka saisit paremman palkan, se ei tarkoita, että kuitenkin jaksaisit tehdä työtä samalla tahdilla.

Palkka ei ole ainoa ratkaisu terveydenhuollon ongelmiin. Olen hyvin surullinen siitä, kun aloin monta vuotta sitten nähdä, mihin asiat alkoivat kallistua terveydenhuollossa, eli hoitajat eivät enää jaksa, henkilökuntaa on liian vähän, vuodepaikkoja karsitaan, stressi lisääntyy jne., eikä kukaan reagoinut tähän ongelmaan ajoissa. Siksi olemme nyt tässä tilanteessa ja meillä on vielä suurempi haaste löytää ratkaisuja.

Moni hoitaja sanoo, että he haluaisivat lisää henkilökuntaa työpaikalleen, jotta kaikki tehtävät ehtisi tehdä ja myös taukoja ehtisi pitämään. Henkilökunnan lisääminen auttaisi monia selviytymään työstä. Valitettavasti suuri ongelma on, että ei ole henkilökuntaa, joka haluaisi tehdä töitä hoitoalalla.

Meillä on Suomessa paljon terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työskentelevät juuri nyt muilla aloilla, ja iso kysymys, jota haluaisin poliitikkojen, jopa kansallisella tasolla miettivän, on miten voimme houkutella takaisin kaikki ne hoitajat, jotka tällä hetkellä työskentelevät muualla? Mitkä ovat ne keinot? Kun ratkaisemme tämän ongelman ja saamme hoitajat takaisin, myös heille, jotka nyt työskentelevät hoitoalalla, paineet helpottavat.

Mutta meidän pitäisi ensin miettiä, miten voimme yhdessä ratkaista tämän ongelman. Uskon, että jokainen hyvinvointialue Suomessa hyötyisi siitä, myös Pohjanmaalla.

Täällä Pohjanmaalla on paljon ruotsinkielisiä hoitajia, jotka käyvät Ruotsissa ja Norjassa töissä. Kysymys on sama: ”Kuinka saamme takaisin kaikki Norjassa ja Ruotsissa työskentelevät hoitajat?”

Mitä me Pohjanmaalla voimme tarjota, mikä saisi heidät palaamaan? Mitä he tarjoavat Norjassa ja Ruotsissa, mitä voisimme myös tarjota täällä? Useimmat vastaavat tietysti ”parempi palkka”. Mutta silti mietin, onko lisäksi jotakin muuta, mitä voimme Pohjanmaalla tarjota hoitajille, mitä kukaan muu ei tarjoa?

Meidän tulee olla luovia, istua yhdessä virkamiesten, poliitikkojen ja hoitajien kanssa miettimään ratkaisuja. Luovuus ja ideointi ei maksa mitään ja se on hyvä alku.

Ideoiden virratessa voi alkaa miettiä, mitkä niistä voidaan konkreettisesti toteuttaa. Pitäisi vain aloittaa nyt, istua alas, keskustella, miettiä ja yhdessä etsiä ratkaisuja, miten saisimme hoitajat jäämään Pohjanmaalle, mutta myös miettiä, miten saamme takaisin kaikki ne hoitajat, jotka tällä hetkellä tekevät muuta työtä.

Eva-Maria Strömsholm (r.)

sairaanhoitaja

kaupunginvaltuutettu

Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston jäsen

Vaasa