Modernia kolonialismia

Olen osallistunut kahden tuulivoimayhtiön tiedotustilaisuuteen Pietarsaaren Optiman tiloissa parina viime viikkona. Kyseessä on megaluokan suunnitelma Suomen ja Ruotsin välille kansainväliselle vesialueella ja molempien maiden talousalueen ulkopuolelle. Alueen koko on 450 neliökilometriä eli 45000 hehtaaria ja alueelle varataan paikka enintään 150 myllylle.

Yritykset ovat jo tehneet alueella tutkimuksia merenpohjan rakenteesta. Sähkökaapelit tulisivat maihin Uuteenkaarlepyyhyn ja Pietarsaareen.

Suunnitelmat herättävät tukun vakavia kysymyksiä. Mihin esimerkiksi tarvitaan 45 000 ha vesialuetta, kun maalla sama määrä myllyjä tarvitsee vain murto-osan tuosta määrästä. Linnusto ja kalat kärsivät tietenkin ruoppaamisesta ym. myllyjen pystyttämisen vaatimista massiivisista töistä.

Perusongelma on kuitenkin se, että yritykset ovat täysin ulkomaisten omistuksessa, varsinaisia omistajia on vaikea selvittää, koska monenlaisia tytäryhtiöitä on mukana. Kiinalaiset ovat myös kuvissa mukana.

Suomessa on tällä hetkellä tuulivoimaprojekteja monin verroin siihen nähden miten paljon lisäsähköä täällä tulemme tarvitsemaan.

Miksi ulkomaiset yritykset sitten ovat täällä Perä-Pohjolassa hullun lailla rakentamassa tuulivoimaa? Syy on sama kuin Afrikassa kolonialismin aikana, eli pienillä lahjuksilla ryöstettiin maiden rikkaudet ja jätettiin jätteet jäljelle, ainoastaan heimopäälliköt saivat jotain lasihelmiä ja tavalliset ihmiset tekivät töitä orjien tavoin.

Tällä hetkellä maanomistajat, jotka vuokraavat maitaan myllyille, saavat epämääräisiä lupauksia korkeista maanvuokrista. Näistä sopimuksista ei saa kuitenkaan muille kertoa mitään. Joskus luvataan 200 e siitä, että kirjoittaa nimensä esisopimukseen.

Tällä hetkellä Fingrid sanoo, että kantaverkot eivät kestä lisää tuulivoimaa ja kantaverkkoa pitää rakentaa lisää, jos lisää tuulivoimaa tulee.

Suomessa on edelleen voimassa lainsäädäntö, joka mahdollistaa pakkolunastuksen kautta ottamaan haltuun maa-alueita sähkölinjojen alta. Korvaukset ovat naurettavia kertakorvauksia hehtaaria kohti, alkaen 30 e/ha.

Kun ynnäämme yhteen Suomen valtion ja yksityisten saamat korvaukset ulkomaisten yhtiöiden tuulivoimaprojekteista, on se karua huijausta.

Esimerkiksi tämä merivoimala on suunniteltu Suomen talousalueen ulkopuolelle, joten kiinteistövero on nolla euroa. Kaapelit vedetään maihin Natura-alueiden läpi, alueiden, jotka valtio on halunnut väkisin rauhoittaa viime vuosina ja kieltänyt lomarakentamisen.

Fingrid velvoitetaan rakentamaan uusi kantaverkko Suomen läpi etelään veronmaksajien rahoilla ja yksityisten maiden halki pakkolunastuslakia apuna käyttäen.

Merellä myllyt pyörivät tutkimusten mukaan 12–15 vuotta ja sen jälkeen ne ovat poissa pelistä. Keskellä Pohjanlahtea 150 kpl ruostuvia torneja, jotka sinne aikanaan kaatuvat, koska kukaan ei siinä vaiheessa enää ota niistä vastuuta.

Miksi jokin saksalainen yhtiö haluaa sijoittaa miljardeja alueelle, missä luonnonolosuhteet ovat erittäin vaativat ja kannattavuus kyseenalainen?

Kyseessä on vain ja ainoastaan päästökauppa. Kun saksalainen yritys sijoittaa ”puhtaaseen” energiaan täällä, saa se ostettua päästöoikeuksia itselleen ja voi polttaa hiiltä ja rakentaa sähköautoja entistä enemmän. Samalla se saa vielä kaupan päälle ilmaista sähköä Fingridin verorahoilla rakentamaa sähkölinjaa pitkin.

Meille ei jää mitään, emme edes voi osallistua rakentamiseen, koska meillä ei ole likimainkaan resursseja tällaisiin projekteihin.

Perussuomalaiset vaativat, että kaikkeen tuulivoimaan täytyy sitoa säätövoimavelvoite sekä velvollisuus yritysten itse kustantaa mahdollinen kantaverkon rakentaminen. Lisäksi vaaditaan 5–6 vuoden tauko lisärakentamiseen lainsäädännön ajan tasalle saamiseksi.

Tuulivoimayritysten suomalaiset mainosmiehet lupasivat yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista alueen kunnille, jotka hyötyisivät projektista monin tavoin, jopa uutta suurteollisuutta alueelle lupailtiin.

Muistan kun vuonna 1979 eräs kokenut poliisikoulun opettaja totesi meille kokelaille suurin piirtein näin: ”Kun epäilty alkaa kohteliaaksi, olkaa varuillanne.” Sama viisaus pätee myös näihin tuulimyllykauppiaisiin.

Jorma Malinen (ps.)

Uusikaarlepyy