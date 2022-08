Muistomerkki Seinäjoen teollisuuden uranuurtajille

Seinäjoki on nykyisin menestyvä palvelu- ja liiketoimintakeskus. Teollisuus on kuitenkin ollut sen kehityksen ja vaurauden alkulähde. Kaupungilla olisikin historiallinen velvollisuus muistaa teollisuuden uranuurtajia.

Kaupungissa on huomioitu kunnallis- ja kirkollispoliitikkojen ansioita. He ovat vieneet eteenpäin tärkeitä koulu-, kulttuuri- ja muita hankkeita ja rakennuttaneet ainutlaatuisen Aalto-keskuksen. Teollisuusyrittäjät ovat puolestaan luoneet tuotantoa ja työpaikkoja, mikä on mahdollistanut asukkaiden hyvinvoinnin ja kaupungin jatkuvan kehityksen.

Yrittäjä-Jussin patsas kuvaa ehkä jonkin käsityöläiskauden yrittäjiä. Teollisuusyrittäjät ansaitsisivat oman muistomerkin, jolla kunnioitettaisiin 1900-luvun teollisuusyritysten perustajia ja kehittäjiä. Seinäjoen saha, Seinäjoen kehruu ja kutomotehdas, Mallaskosken olut- ja virvoitustehdas, Osuusteurastamo Itikka, Seinäjoen perunajauhotehdas ja Tiklas, muitakaan unohtamatta, ovat luoneet elinkeinoelämälle vankan perustan Seinäjoelle. Sen arvostamisen osoittaminen olisi kannustavaa myös tämän päivän yrittäjille, jotka tekevät osaltaan tulevaa historiaa.

Myös isoisäni Mallaskosken Tehtaiden perustaja Johannes Wallenius tulisi ansaitusti muistetuksi, kun nykyisen Mallaskosken panimon ja vesitornin välisen tien nimeksi laitettaisiin ”Joh. Walleniuksen kuja”. Se tukisi viereisen panimon brändiä vanhan panimon jatkajana. Mallaskosken Tehtaat rakennettiin Vesitorninmäelle vuonna 1931. Tehtaan tuotanto loppui 1965 ja panimorakennuskin purettiin, valitettavasti. Tehdas työllisti vuosikymmenien ajan satoja miehiä ja naisia, ja sen olutta ja virvoitusjuomia juotiin koko Etelä-Pohjanmaalla.

Olen toivonut jo pitkään Seinäjoen teollisuushistoria -kirjan syntymistä. Ehkä joku paikallishistoriaa arvostava sen vielä tekee. Asukkaiden kotiseutuidentiteetille historian tuntemus tuo syvyyttä ja pysyvyyttä jatkuvasti muuttuvassa elinympäristössä. Seinäjokisilla onneksi on Risteysasema-julkaisu luettavanaan. Muuten olen sitä mieltä, että keskustorille paras nimi olisi se vanha ”Jaakon tori”. Sellaista ei muualla ole.

Kari Wallenius

77-v. syntyperäinen seinäjokinen