Mukava kohtaaminen

Kauppareissulla tapaa usein tuttuja. Nyt eläkkeelle jäätyäni on mieluisaa tavata entisiä asiakkaita.

Työskentelin ikäihmisten parissa hoitajana ja viimeiset vuodet ikäihmisten kuntosaliohjaajana.

Tänään vastaan tuli hymyilevä mieshenkilö, reippaan näköisenä ja tervehti minua iloisesti!

Muistin hänet kuntosalilta ja oli ilo huomata, että hän oli hyväkuntoinen ja tunnisti minut!

Korona-aika koetteli ikääntyneiden elämää, kun lähes kaikki heidän virike- ja harrastustoimintansa lopetettiin/rajoitettiin.

Nyt toiminnat ovat taas pikkuhiljaa käynnistyneet. Olen huolissani ikääntyneiden asioista, varsinkin kun näistä heidän ennaltaehkäisevistä ja kotona asumista tukevista toimista on vähennetty. Kunto koronavuosina on rapistunut, yksinäisyys ahdistaa, eivätkä he saa tarvitsemaansa hoitoa ja apua.

Viime aikoina on noussut esille, kuinka ikääntyneet ihmiset ruuhkauttavat päivystykset puutteellisen kotihoidon vuoksi, eikä heille löydy jatkohoitopaikkoja. Lähes kaikki ns. väliaikamuotoiset paikat, kuten kuntouttavat, osastot on ajettu alas.

Näistä asioista keskustelimme kohtaamani mieshenkilön kanssa ja myös hän tunsi huolta ikätovereistaan.

Totesimme, kuinka hyvin hänellä olivat asiat vielä tällä hetkellä. Hän oli iloinen ja hyvillään siitä, että olivat saaneet vaimonsa kanssa jatkaa kuntosalilla, vaikka sieltä oli paljon vähennetty ja ryhmät ovat pieniä.

Tulin valituksi aluevaltuustoon, jonne nämä ikäihmisten asiatkin siirtyivät. Minulta yleensä kysellään, kuinka näitä asioita siellä on käsitelty ja viety eteenpäin.

Tavallisena rivijäsenenä vaikutusmahdollisuudet siellä ainakin tähän asti ovat olleet heikot!

Suuri ”koneisto” jyllää ja asiat viedään lähinnä virkamiesvoittoisesti eteenpäin. Rahat eivät riitä ja säästöjä tulisi tehdä jo ”kättelyssä”!

Ja… Mistä niitä säästöjä otetaan? Pelkona on, että säästäminen jatkuu juurikin näistä ikäihmisten palveluista.

Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa tulisi lisätä ja huomioida, että ne tuovat säästöjä tulevaisuuteen.

Edessämme ovat eduskuntavaalit ja aina vaalien alla ikäihmisille luvataan ”yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista”!

Mielestäni olisi hyvä jos valituksi tulisi myös heitä, joilla on elämänkokemusta ja tietoa ikääntyneiden tarpeista ja jotka veisivät näitä asioita eteenpäin.

Keskustelumme lopuksi totesimme myös sen, mihinkä ollaan menossa, kun nykyisen digitalisaation ansiosta nämä kauppareissulla kohtaamisetkin vähenevät! Onko hyvä asia, jos kaikki palvelut hoidetaankin kotisohvalta?!

No, elämme kuitenkin vielä aikaa, kun kaikki ikääntyneet eivät pysty tietokonetta ja internettiä käyttämään .

Olipas hyvä ja rikastuttava kohtaaminen, kiitos!

Arja Miettinen (sd.)

kaupungin valtuutettu, aluevaltuutettu

Vaasa