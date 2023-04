Musiikki on arvokasta

Entä jos musiikkia ei olisi? Mitä jos et pääsisi enää konsertteihin, teatteriin, festivaaleille, karaokeen, tanssimaan?

Tämänkaltaiset kysymykset olivat pinnalla koronapandemian aikana, jolloin kulttuuriala oli todellisessa ahdingossa ja taiteen toimijat pohtivat tulevaisuuttaan. Monet olivat tilanteessa, jossa vuosien kouluttautuminen mielekkääseen työhön oli vaarassa valua hukkaan.

Koronan hiukan hellitettyä alan toimijat saivat varovaisesti huokaista helpotuksesta, vaikka toipuminen on edelleen kesken. Tätä taustaa vasten onkin erityisen kohtuutonta ja tarpeetonta puhua kulttuurista luksushyödykkeenä, kuten perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vaalikampanjansa aikana asian ilmaisi.

On hyvä muistaa, että henkisen hyvinvoinnin edistämisen ohella taiteella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Taloustutkimuksen uusimman raportin mukaan kulttuurin tuotos on vuodessa 13 miljardia, kun esimerkiksi vuonna 2019 valtion tuki alalle oli 1,2 miljardia euroa.

Yksi taiteeseen ja kulttuuriin sijoitettu euro tuottaa siis noin kolmetoista uutta. Harva sijoitus on yhtä kannattava. Ja näin siis koronapandemiasta huolimatta.