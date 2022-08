Muutosjoustavuudessa on parantamisen varaa

Elintarvikealalla toimivien yritysten kestävyyttä on koeteltu viime vuosina erityisen paljon. Koronapandemia, maatalouden kannattavuuteen liittyvä haasteet sekä Ukrainan sota ovat vaikuttaneet moninaisesti erityisesti elintarvikealan pienempiin toimijoihin. Epävarmuutta ovat lisänneet tuotantopanosten ja raaka-aineiden saantiin sekä hintaan liittyvät tekijät. Tilanne on osaltaan paljastanut globaalien elintarvikemarkkinoiden haavoittuvuuden ja samalla tarpeen varautua elintarvikeketjussa ilmeneviin haasteisiin ja häiriöihin.

Yritysten kriisinsietokykyä voidaan kehittää muutosjoustavuuden eli resilienssin avulla. Se lisää toimijoiden kyvykkyyttä selviytyä rajuistakin muutoksista. Muutosjoustavuudesta puhutaan usein yksilötason resilienssinä, jolloin tarkastelun kohteena on ihmisen kyky kohdata kriisejä ja sopeutua elämän yllättäviin muutoksiin. Viime vuosina keskustelu on kääntynyt myös yritystason resilienssiin, jolloin keskiössä on yrityksen kyky sopeutua esimerkiksi toimitusketjussa tai kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla yrityksen korkea resilienssi voidaan nähdä yhtenä merkittävimmistä kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Siksi onkin tärkeää, että elintarvikealalla toimivat lähiruokayritykset voivat

Yritysten välisen yhteistyön ja digitalisaation avulla kohti resilienssiä lyhyissä elintarvikeketjuissa (YDIRE) -hankkeessa on selvitetty eteläpohjalaisten ruokayritysten resilienssitasoa. Kartoitukseen osallistui 38 elintarvikealan pienyritystä. Tulosten perusteella yritykset jakautuivat kahteen ryhmään: matalan (53 %) sekä keskitason resilienssin yrityksiin (47 %). Yritysten resilienssitasoa arvioitiin asteikolla 1–7, josta 1 oli matalin ja 7 korkein. Matalan resilienssin yrityksillä keskiarvo oli 3,7 ja keskitason yrityksilläkin vain 5,1. Voidaan siis todeta, että yritysten muutosjoustavuuden tasoa olisi mahdollista parantaa merkittävästi.