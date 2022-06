Myös kuntien tehtävä on suojella lapsia auringolta

Me kaikki tiedämme, että aurinko ja UV-säteily eivät ole hyväksi iholle ja että pahimmassa tapauksessa se voi johtaa ihosyöpään. Tämä koskee myös lapsia.

Syöpäjärjestöt ovat antaneet lausunnon lapsista ja UV-säteilystä. Suurin osa kaikista ihosyövistä johtuu auringon UV-säteilystä ja siksi on erittäin tärkeää suojata ihoa auringon voimakkailta säteiltä.

Olisi hyvä, että kunnat käyvät läpi ja miettivät, minkälaisia ovat päiväkotien ja koulujen pihat, onko siellä varjoa ja suojaa tarjoavia puita vai onko kattoja, jotka suojaavat suoralta auringonpaisteelta? Voitko helposti löytää varjoisia paikkoja minne mennä? Ovatko keinut, kiipeilytelineet ja hiekkalaatikot suorassa auringonpaisteessa?

Syöpäjärjestöjen mukaan on myös kuntien vastuulla miettiä uusien päiväkotien ja koulurakennusten suunnitteluvaiheessa, minne päiväkoti/koulu rakennetaan, missä on piha, mitä on pihalla ja onko piha auki ilman aurinkosuojaa tai onko siellä monipuolisia varjoisia alueita monien puiden tai suojaavien kattojen muodossa.

Minulle tämä on erittäin tärkeä asia, syövän ehkäisy. Kaikki, mitä me ihmiset tai kunta voimme tehdä syöpäriskin ehkäisemiseksi, tulee tehdä. Lasten suojelemiseksi auringon vaaralliselta UV-säteilyltä päiväkodissa ja koulussa voidaan tehdä paljon.

Ehdotukseni on, että kunnat voisivat käydä läpi, miltä piha näyttää päiväkodeissa ja kouluissa ja tehdä sitä kautta suunnitelman siitä, mitä ulkona pitäisi tehdä, jotta lapset ja oppilaat voisivat hakea suojaa auringolta.

Yksi ehdotus on rakentaa katto/suoja kaikkien päiväkotien hiekkalaatikoiden yllä, koska hiekkalaatikot ovat usein paahtavan auringon alla ja lapset leikkivät paljon hiekkalaatikossa. Tämä hiekkalaatikoiden katto ei vain suojaa auringolta, vaan myös sateelta, näin ollen lapset voivat myös leikkiä hiekkalaatikoissa sadepäivinä.

Pienten muutosten ja parannusten tekeminen syövän ehkäisemiseksi on asia, johon meidän pitäisi kunnissa panostaa enemmän. Mitä tulee yksinkertaisiin toimenpiteisiin lasten suojelemiseksi auringolta, toivon, että me Vaasassa voimme aloittaa esimerkiksi rakentamalla katot ja suojat hiekkalaatikoiden päälle ja käydä läpi miltä päiväkodin ja koulun piha näyttää, onko aurinkosuojaa jo nyt olemassa vai pitäisikö sellaisia rakentaa.

Eva-Maria Strömsholm (r.)

kaupunginvaltuutettu

kasvatus ja opetuslautakunnan jäsen

Vaasa