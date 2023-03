Näennäisvaltatie n:o 18

Laki liikennejärjestelmistä ja maanteistä, 1. luku ja 4. §: ”Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä”.

Vt 18 on ainoa keskeneräinen valtatie Suomessa, vaikka se on ollut viitoitettuna jo yli 26 vuotta. Eräs syy keskeneräisyyteen on nykyinen tien linjaus, josta ei haluta jostain ihmeen syystä päästää irti.

Tien vaikutuspiiriin kuuluu 31 kuntaa ja noin puoli miljoonaa asukasta, joiden edustajat tulevat käyttämään tätä tietä ja joista yli 83 % joutuu kiertämään ylimääräisiä kilometrejä tien linjauksesta johtuen.

Selvitettäköön 26.2.2023 kirjoitukseen, että ehdottamani linjausvaihtoehto on 25,8 km (ei kymmeniä kilometrejä), vastaavasti ely-keskus/Destian ehdotus on 28,3 km ja rakennuskustannukset 65 M€ ovat käytännössä yhtä suuret.

Edellisessä vuoden 2003 maakuntakaavan tarkistuksessa uuden rakennettavan tien pituus oli toki yli 40 km (kymmeniä kilometrejä), josta tällä kertaa jätettiin pois Seinäjoki–Koura-välin oikaisu 14,2 km, jolla säästettäisiin noin 30 miljoonaa euroa. Kuitenkaan sitä ei ole vielä otettu pois maakuntakaavasta, joten se pitää huomioida myös kustannuksissa (eli yhteensä noin 95 M€), jos sitä verrataan ehdottamaani linjaukseen.

Vaiheittain rakentaminen ei ole välttämättä järkevää, koska yleiskustannukset kasvavat. Edullisempaa olisi rakennuttaa hanke KVR-urakalla ja maksaa sitä vaiheittain erissä, vaikka 10 vuoden maksuajalla..

Ehdotukseni on myös toteutettavissa vaiheittainen I vaihe 15 km, 36,8 M€ ja II vaihe 10,8 km, 30,2 M€ yhteensä 25,8 km, 67 M€ sekä lisäksi molemmat vaiheet ovat jopa erikseenkin liikennetaloudellisesti kannattavia, jota ely-keskuksen päättämä ehdotus ei ole (0,76).

Ely-keskuksen ehdotus nykytilanteesta lyhentäisi matkaa pelkästään Vaasan–Jyväskylän-välillä ainoastaan 2,4 km, kun vastaavasti oma ehdotukseni lyhentäisi matkaa 6,2 km edellä mainitulla välillä ja lisäksi vielä Uudestakaarlepyystä Jyväskylään 7,5 km. Eli käydessään Seinäjoelta edestakaisin Ähtäriin tulisi pelkkää kiertoa 12,4 km ja samoin Kuortaneelta Ähtäriin 15 km.

Nämä ylimääräiset matkat herättävät kyllä ihmetystä. Miksi ihmeessä ihmiset haluaisivat kiertää näitä ylimääräisiä kilometrejä, kun lyhempiäkin reittejä olisi tarjolla?

Eivätkä vihreätkään välitä päästöjen vähenemisestä? Edellä kahdesta eri suunnasta saatavat tien lyhennykset nostavat H/K-suhdetta kannattavaksi.

Ensimmäisessä vaiheessa matkat lyhenevät Vaasan–Jyväskylän-välillä 2,5 km ja lisäksi Uudestakaarlepyystä Jyväskylään 7,5 km. Toisessa vaiheessa tulisi Vaasan–Jyväskylän-välillä 3,7 km lisää matkan lyhennystä.

Esko Kuivalainen

eläkeläinen, RI

Seinäjoki