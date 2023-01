Näin naapurissa

Mediassa on useasti uutisoitu länsinaapurissamme meneillään olevasta ”sisällissodasta”. Il-Possa 4.1.2023 oli juttua Tukholman räjähdyksistä. Jokseenkin erikoista on se, että media kirjoittaa rap-artisteista, kostoiskuista ja rikollisjengeistä, hämärryttäen sen tosiasian, että kyseessä on maahanmuuttajamassaa, joiden integroituminen Ruotsiin ja länsimaiseen kulttuuriin ei onnistu koskaan – muuten kuin heidän omilla ehdoillaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kadut ja korttelit on merkattu eri heimojen nimiin, eikä aluerajoja saa ylittää seurauksitta. Kantaväestö joutuu joustamaan ja hyväksymään tulijoiden tavat.

Tukholmassa uudenvuoden aattona 20-vuotias nuorimies kuoli ja kaksi muuta haavoittui. Poliisi tiedotti, ettei ampuminen liittynyt mitenkään muihin väkivaltaisuuksiin Tukholmassa. Senkin poliisi tiesi, ettei ketään ammuttu vahingossa ja että kyseessä olisi kahden rikollisjengin välienselvittely. Sitä sen sijaan poliisi ei tiennyt, olivatko kaksi haavoittunutta vain sivullisia uhreja. Viranomaiset toimivat poliittisten päättäjien linjausten mukaisesti ja ikävä kyllä joutuvat jälkijunassa ja takamatkalta tutkimaan, mitä kulloinkin on tapahtunut ja tosiasiassa vain sammuttelemaan tulipaloja, ei muuta. Viime vuonna länsinaapurissamme 63 henkilöä kuoli ”lyijymyrkytykseen” ja jos kehitys on viime vuosien kaltainen, alkaa sivullisten uhrien lukumäärä nousta.

Lehdestä 5.1. satoi lohtua uutisille: Ruotsin hallitus haluaa kitkeä jengiväkivaltaa. Puhutaan ”Tidön sopimuksesta”. Uusi hallitus on määritellyt toimenpiteitä jengirikollisuuteen puuttumiseksi. Tulee kovempia rangaistuksia, anonyymia todistamista oikeudessa ja tarkastusvyöhykkeitä eli tiesulkuja. Nyt on suunnitelma tehty ja laitettu nimet paperiin, mutta toimenpiteiden täytäntöönpano jää nähtäväksi. Surullista Ruotsinmaalla on se, että osalla ruotsalaisista on edelleenkin vallalla ajattelutapa siitä, miten hienosti kotoutuminen on toteutunut ja miten kansankoti on hoitanut osuutensa maailman hätääkärsivien osalta, kun on ottanut kaikki tulijat avosylin vastaan. He eivät näe sitä, miten vieraat ovat pala palalta vallanneet lähiöalueita omikseen.

Olen seurannut toisella silmällä tv:stä historiallista sarjaa nimeltään ”Ottomaanien nousu”. On hyvä tietää historiasta jotakin, koska sillä on tapana toistaa itseään. Sarjassa käy ilmi, kuinka ottomaanit soluttivat Euroopan hoveihin omia vakoojiaan, jotka tekeytyivät hallitsijalleen myötämielisiksi, mutta valmistelivat tosiasiallisen johtajansa, sulttaani Mehmedin hyökkäystä vääräuskoisten alueiden valtaamiseksi. Huomaako kukaan mitään yhtäläisyyttä tähän päivään? Esimerkiksi missä vaiheessa Ruotsin kävi niin, että huolimatta suuresta työperäisestä (?) maahanmuutosta, tähyiltiin Suomeen työvoiman saamiseksi teollisuuteen? Vastaus: Vuodenvaihteessa luin viimeisimmän uutisen. Ongelmana on, että huolimatta erään poliitikon lausahduksesta Balkanilla Eurooppaa kohti marssivista insinööreistä, uskoisin Ruotsiin päätyneen aivovuodon fokuksen olevan vallan muualla kuin Pohjois-Ruotsin teollisuudessa.

Anne Rintamäki (ps.)

Vaasa