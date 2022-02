Nälkä häiritsee oppimista

Valitettavan moni lapsi ja erityisesti nuori lähtee arkiaamuisin nälkäisenä kouluun. Osa heistä jättää aamupalan väliin kiireessä tai ymmärtämättä sen vaikutusta hyvinvointiinsa, mutta kaikissa kodeissa ei ole edes edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta.

Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin näkyvän kunnissa toimeentulon ongelmina. Muun muassa ruoka-avun tarve on lisääntynyt, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisten perheisiin.

Cardiffin yliopiston tekemä tutkimus osoittaa, että terveellisen aamupalan ja hyvän koulumenestyksen välillä on selvä yhteys. Myös niissä Suomen kunnissa, joissa koulut ovat tarjonneet ilmaisen aamupalan, ovat kokemukset olleet positiivisia. Aamiainen on auttanut paitsi jaksamaan ja keskittymään paremmin koulutyössä, myös mahdollistanut aikuisten kiireettömän kohtaamisen ja kuulumisten vaihtamisen.

Vasemmistoliiton Vaasan kunnallisjärjestö tukee vasemmiston valtuustoryhmän aloitetta, että Vaasan kaupunki tarjoaisi perusopetuksen oppilaille maksuttoman aamupalan koulussa. Maksuton aamiainen tukee terveyden tasa-arvoa, kuten koulu- ja oppilaitoslounaskin tarjoamalla kaikille oppilaille ruokailumahdollisuuden perhetaustasta riippumatta.

Vaasan kaupunki on valittu mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta –malliin. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen kunta voi saada Lapsiystävällinen kunta-tunnuksen. Tässä on yksi konkreettinen keino tukea lasten ja nuorten arjen hyvinvointia.

Kyseessä voisi aluksi olla kokeilu esimerkiksi kahdessa yläkoulussa, jolloin maksuttoman aamupalan tarjoamisen vaikutuksia oppilaiden jaksamiseen ja hyvinvointiin voidaan seurata. Mikäli tulokset ovat hyvät, voidaan kokeilua laajentaa.

Teese-yhtiöltä saadun kustannusarvion mukaan yhden aamupalan hinta on 1,06 euroa/oppilas/koulupäivä sisältäen puuron ja maidon. Laajemman aamupalan (puuro, tuoremarjasose, näkkäri, levite ja maito) kustannus oppilasta kohden olisi 1,46 euroa/päivä.

Jos viidesosa oppilaista osallistuisi kaupungin tarjoamalle aamupalalle jokaisena koulupäivänä, kustannukset lukuvuodessa esimerkiksi 400 oppilaan koulussa olisivat halvemman vaihtoehdon mukaan noin 16 000 euroa, kalliimman noin 22 000 euroa. Vasemmiston mielestä kustannus on suhteellisen pieni, kun panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Ava Dahlvik

puheenjohtaja

Vasemmistoliiton Vaasan kunnallisjärjestö ry