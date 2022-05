Nato-jäsenyys on lasten ja nuorten tulevaisuuden turva

Suomessa kansalaisten kanta Nato-jäsenyydestä on selkiytynyt viime aikoina entistä kirkkaammaksi ja monet teetetyt gallupit ovat sen jo todistaneet. Näistä teetetyistä kyselyistä on selkeästi tulkittavissa, jotta Suomesta halutaan entistä länsimaalaisempi ja turvallisempi paikka elää ilman sodan pelkoa.

Historian saatossa Suomella on ollut monta konfliktia itäisen naapurimaamme kanssa ja sodan vallitessa Ukrainassa on sanomattakin selvää, ettei aina arvaamaton itäinen naapurimaamme lopeta siihen. Siksi onkin erityisen tärkeää turvata Suomen tulevaisuus ja vahvistaa puolustustamme, sillä emme me sille mitään voi, jotta kotimme on geologisesti haastavassa paikassa. Onhan meillä tuon rajanaapurin kanssa kuitenkin yhteistä rajaa yli tuhat kilometriä puolustettavana ja yhdessä muiden läntisten maiden kanssa se olisi entistä helpompaa.

Vanha sanonta kuuluukin, jotta ”maa tulisi jättää entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville”, toteutuu parhaiten vain tekemällä panostuksia turvallisuuteen. Ilman näitä panostuksia ei voida taata itsenäistä ja vapaata huomista lapsillemme ja nuorille, sillä he ovat ne jotka jäävät tänne aikamme koitettua. Ainoastaan kantaansa muuttamalla Nato-myönteisemmäksi saadaan turvattua lapsille ja nuorille parempi tulevaisuus.

Kokoomuksella tämä kanta on ollut selkeä jo useita vuosia ja se kanta entistä vahvemmin esillä vallitsevassa maailman tilanteessa. Siksi onkin hienoa nähdä miten monet ihmiset ovat muuttaneet selkeästi kantaansa ja pitkään käydyt keskustelut, sekä tehty työ alkaa tuottaa tulosta. Muiden puolueiden vielä käydessä sisäistä keskustelua omasta linjastaan onkin tärkeää ottaa huomioon ne, jotka siitä eniten hyötyvät, eli Suomen tulevaisuus. Meidän ei tarvitse seistä enää yksin, mikäli niin päätämme.

Joni Lehtonurmi

piirihallituksen jäsen

Pohjanmaan Kokoomus

Seinäjoki