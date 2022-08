Nato on myös markkinapaikka

Nato-kerhon jäsenyys avaa kuitenkin ovia myös muiden tuotteiden ja palvelujen toimittajille. Kun Suomi on hankkinut puolustusvoimille lentokoneita, on tehty laajoja vastakauppasopimuksia. Ne vaihtelevat tutkajärjestelmistä teiden kunnossapitokoneisiin, kehittyneeseen elektroniikkaan ja julkisen sektorin tietotekniikkapalveluihin.

Jos Suomi ja Ruotsi pelaavat korttinsa oikein, ne voivat edistää Naton teknistä ja organisatorista vahvuutta kehittyneen teknisen ja taloudellisen rakenteensa ansiosta.

Ruotsissa on 69 yritystä, jotka ovat aktiivisia sotatarvikkeiden viejiä ja joilla on hallituksen myöntämä toimilupa. Tärkeä tuote on ampumatarvikkeet, joita sekä Suomi että Ruotsi toimittavat norjalaisomisteisen Nammo Lapua Oy:n toimipisteistä Lapualla ja Vihtavuoressa sekä ruotsalaisten sisaryhtiöiden toimipisteistä Karlsborgissa, Lindesbergissä, Vingåkerissa ja Karlskogassa. Toinen saman alan yritys on ranskalaisomisteinen Eurenco Bofors AB, joka valmistaa ruutia ja räjähteitä. Suomalaisella Forcit Defence -yrityksellä on laaja valikoima räjähdetuotteita sekä sotilas- että siviilikäyttöön.

Pohjoismaiden ylivoimaisesti suurin puolustusteknologiayritys on Saab-konserni, joka on yksi maailman 30 suurimmasta aseita valmistavasta yrityksestä. Sen profiilituote on JAS 39 Gripen -hävittäjälentokone.

Saab on erittäin kiinnostunut Ruotsin Nato-jäsenyydestä, koska useat jäsenvaltiot kuten Unkari ja Tšekki käyttävät JAS-hävittäjiä ilmapuolustuksessaan. Nato-jäsenyys avaa myös markkinat Globaleye-tutkavalvontakoneelle, jota pidetään liian arkaluonteisena tuotteena ostettavaksi liittoutumattomalta maalta. Carl Gustav -kranaatinheitin on toinen tärkeä vientituote, joka kiinnostaa useita Nato-maita.

BAE Systems Bofors ja BAE Systems Hägglund ovat brittiomisteisia puolustustarvikkeiden valmistajia. Ne valmistavat tykistöjärjestelmiä, taisteluajoneuvoja ja telaketjuajoneuvoja. Tärkeimmät markkinat ovat Länsi-Eurooppa ja Yhdysvallat – hiljattain allekirjoitettiin merkittävä sopimus Slovakian kanssa. Nato-jäsenyys avaisi näille tuottajille todennäköisesti lisää markkinoita.

Mielenkiintoinen ruotsalainen kapean markkinasektorin yritys on Aimpoint, joka kehitti ensimmäisen punapistetähtäimen. Vienti suuntautuu Yhdysvaltoihin ja sotilaallisille ostajille kaikkialla Natossa.