Natoon? Suomiko päättää?

On meillä edushenkilöt Arkadianmäellä! Käsittääkseni kansa maksaa heille sekä valtavalle avustajien ja asiantuntijoiden laumalle ihan kohtuullisen korvauksen raskaasta päätöksenteosta. Miksi siis kansan pitäisi äänestää asiasta, jossa se on vähiten informoitu?

Myös maanpuolustuksen ammattilaisilta olisi paikallaan saada suositus Natoon liittymisestä, tai mikäli se ”politikointina” ei sovi, ainakin antaa kansalle tietoa liittymisen / liittymättömyyden käytännön vaikutuksista.

Allekirjoittanut on myös empinyt. Mutta sen olen tehnyt korvauksetta.

Ministeritason ihmiset sen sijaan empivät ihan maksusta. Mitä muuta on puhe Nato-optiosta? Sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Täysjäsenyys on kuin raskaana oleminen – on tai ei. Välimuotoa ei ole. Oman järjestelmän yhteensopivuus auttaa vain, jos liitytään.

Sinänsä kunnioitettava pääministerimme sanoi uhmakkaasti, että Suomi itse päättää. Tässä uskallan ehdottaa: älkää unta nähkö! Hallituksemme voi – eduskunnan luvalla – kylläkin päättää, jättääkö jäsenhakemuksen.

Jäsenyyden saamisesta päättävät nykyiset Nato-maat. Ja itänaapuri. Mikä on helpompaa kuin Ukraina-keissin tapaan parkkeerata muutama divisioona vaikkapa Imatran kohdalle? Silloin olemme kriisissä. Siinä tilanteessa ei Nato ota uutta jäsentä, mikäli noudattaa omia sääntöjään.

Pitäisikö meidän edes haaveilla leveämmistä hartioista? Toki, sillä itänaapurissa kunnioitetaan vain voimaa – lähinnä ylivoimaa.

Olen haaveillut sellaisesta liittoutumisesta, jossa Suomi keskittyy itärajan hoitamiseen, Ruotsi vastaa Itämeren kulun turvaamisesta ja Nato-maista tulee peltikatto. Kun 64 kappaletta F 35:ia ei ehkä piisaa.

Siis poliitikot voisivat ihan itse päättää, aikovatko yhä epäröidä.

Neuvon, että heittäkää koepallo hakemuksen muodossa ja katsotaan mitä seuraa. Eikä pidä pettyä, jos vastaus on parisataatuhatta miestä rajan pinnassa varusteinaan perinteisesti epätarkat kompassit, kuten talvisodassa ja Georgiassa. Eikö muuten naapurin suuri inho puolustusliittoa kohtaan puhu sen halusta pitää voimassa hyökkäyksen ”optio”?

Kalle Lanamäki

Vaasa