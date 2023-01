Nautakarja pelasti suomalaiset

Pian 1800-luvun puolivälin jälkeen Suomen viljasato menetettiin kahtena peräkkäisenä vuotena. Ilmastosyistä aiheutunut kato aiheutti noin 200 000 suomalaisen nälkäkuoleman.

Tilanteesta hätääntynyt hallintovalta vaati viljanviljelystä luopumista ja ottamaan painopisteeksi rehunviljelyn ja karjankasvatuksen. Hallintovalta oli havainnut, että naudat ja niiden hoitajat selvisivät katastrofista muita paremmin. Nauta söi rehua, ihminen nautaa ja maitoa. Rehu kasvoi huononakin vuotena.

Kansa totteli, sillä vapaaehtoisista nälkään kuolijoista oli selkeästi pulaa. Nautakarjan pääluku lisääntyi räjähdysmäisesti. Se toi niin selkeää turvaa, että vielä 1900-luvun puolivälissä tuhansien hehtaarien metsätilojen omistajia ei meinattu millään saada luopumaan naudoistansa. Muisti pelasi vielä.

Nyt muisti on mennyt. Lauri Viidan ystävällisesti luokittelemat ”äkkiviisaat ja äreät, akateemiset kakarat” tekevät kaikkensa saadakseen nautakarjan pidon loppumaan. Jossain määrin he ovat myös onnistuneet. Erikoista tässä se, että moni heidän esivanhemmistaan selvisi hengissä nautojen ansiosta.

Äkkiviisaiden mielestä naudat syyllistyvät ilmaston lämpiämiseen. Tämä mielipide on kopioitu suoraan kansainvälisestä tietovirrasta.

Siinä ei ole tullut mieleen, että suomalaisen lehmän tuottaman maitolitran hiilidioksidipäästö on vain hieman yli kilo (tässä on otettu huomioon myös metaani). Se on suunnilleen sama kuin soijamaidon. Afrikkalaisen lehmän vastaava päästö on noin kuusi ja puoli kiloa.

Äkkiviisaiden mielestä punaisen lihan syönti pilaa ilmastoa myös. Tässä taas unohtuu aktiivisesti se, että suomalainen naudanlihan tuotanto syntyy 80-prosenttisesti maidontuotannon ohessa. Toisin ovat asiat vaikkapa Argentiinassa. Ilmastonmuutoksen kannalta tässä puhutaan täysin eri mittaluokan asioista.

Äkkiviisaat unohtavat myös aktiivisesti, että heinänurmi sitoo vuosittain lähes tuhat kiloa hiiltä hehtaaria kohden. Se on omiaan vähentämään suomalaisen maidontuotannon hiilijalanjälkeä entisestään. Bonuksena tulee ympärivuotinen kasvipeitteisyys. Se puolestaan vähentää ravinnevalumia, jos ei nyt Itämereen niin ainakin Kyrkkäriin.

Nautakarja pelasti suomalaiset. Saattaa olla, että joutuu pelastamaan tulevaisuudessakin.

Jussi Knuuttila

Seinäjoki