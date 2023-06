Nihkeys vaikeuttaa kotiseutulehden elämää

Kirjakaupat ovat aina olleet kulttuurilaitoksia, joissa paikallinenkin kulttuuri on läsnä. On kuin tyrmäys mennä Seinäjoella Suomalaisen kirjakaupan myymälään ja kuulla, ettei kansallistakin mainetta saanut ja lukijoiden odottama kotiseutulehti Risteysasema ole enää myyntilistalla. Matka Ideaparkkiin, neljän kilometrin päähän on turha.

Kirjakaupan asiakkaalla on lupa odottaa kulttuurilaitokseltaan muutakin kuin Helsingissä olevan keskusjohdon havittelemaa voiton maksimointia. Kulttuurilehtien lukijat ovat pettyneitä.

Asian toinen puoli on se, että kotiseutulehteä tehdään vapaaehtoisuusvoimin tietääkseni viiden kulttuurijärjestön voimin. Koska lehden tekemisestä syntyvät kulut, ennen kaikkea painolasku, on maksettava jämptisti, olisi kohtuullista, että kirjakaupalla olisi ymmärrystä paikallisen kuttuurielämän tukemiseen.

Sopii myös ihmetellä, kun kaupunkimme eräät onnettomat ratkaisut kaupunkirakenteen kehittämisessä ovat muutenkin vaikeuttaneet kaupanalan elämää. Demokraattisessa päätöksenteossakin voi tapahtua virhearvioita. Nyt vielä valtakunnallisen konsernin jäykkyys lisää asiakkaiden tyytyättömyyttä.

Ja kaiken lisäksi torikahvilassa puhuttiin, ettei kaupunkikirjastollakaan olisi halua venyä tukemaan paikallisten kulttuurijärjestöjen arvokasta pyrkimystä.

Pentti Kallio

Seinäjoki