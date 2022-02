Nuolaisin ennen kuin tipahti

Iloni oli ennenaikaista syksyllä kun maatalousministeri Leppä vihdoinkin ilmoitti suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta helmikuun alusta.

Luonnonsuojelujärjestöt valittivat hallinto-oikeuteen, joka päättikin laittaa ministeriön jo ilmoittamat kaatoluvat toimenpidekieltoon.

Tuomareilta voisin kysyä: ”Luuletteko, että teillä on enemmän tietoa riista-asioista kuin mitä maatalousmetsäministeriöllä on?”

Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola ry:ltä, joka pyysi metsästyksen toimeenpanokieltoa, voisin kysyä: ”Kannatteko vastuuta mitä todennäköisimmästä ihmisuhrista, joka tulee olemaan seurauksena valituksestanne hallinto-oikeuteen?”

Itse olen luonnonsuojelun kannalla mutta nyt on menty liian pitkälle! Ihminen on arvokkaampi kuin eläin. Se on sanottu jo ” isossa kirjassakin.”

Miten riista-asioista vähän tietävät tuomarit voivat marssia ministeriön järkevän päätöksen yli? Ihmettelen.

Ari Lehtimäki

Ilmajoki