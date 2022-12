Nuorten henkiselle pahoinvoinnille täytyy tehdä jotain

Nuorten henkinen pahoinvointi lisääntyy koko ajan Suomessa. Neljäsosa tämän päivän nuorista kärsii jonkinasteisista mielenterveyden häiriöistä. Tilanne on akuutti ja vakava. Maailmantilanteen epävakaus ja tulevaisuuden epävarmuus näkyy erityisesti nuorten voinnissa. He ovat huolestuneita taloudestaan.

Meidän täytyy jatkaa työtä mielenterveysongelmiin liittyvän leimautumisen poistamiseksi, henkisen terveyden hoivaamisen tulisi olla yhtä luonnollista kuin murtuneen jalan hoidon. Meidän täytyy myös uskaltaa keskustella kaiken tämän aiheuttamista kuluista yhteiskunnalle. Yhteiskunnan ulkopuolelle jääneet nuoret maksavat ja kustannukset voivat olla tutkimusten mukaan useita satoja tuhansia euroja.

On myös laskettu, että psyykkinen pahoinvointi voi maksaa Suomelle jopa 11 miljardia euroa vuodessa. Tämän summan takana on paljon inhimillistä kärsimystä. Ennaltaehkäisevät toimet tulevat huomattavasti halvemmaksi kuin korjaavat toimenpiteet.

Haluan nostaa Suomen mallin harrastustoiminnasta konkreettiseksi ennaltaehkäiseväksi toimenpiteeksi. Tällä mallilla voimme lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella olisi yksi maksuton harrastus, josta he pitävät, koulupäivän aikana. Kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokat 1–9.

Tavoitteena on, että harrastusmalli olisi kunnille pysyvä työskentelymalli. Kunnat ovat tämän vuoden aikana voineet hakea erityistukea tämän mallin toteuttamiseen.

Toinen tärkeä asia on terapiatakuun toteuttaminen. Se tarkoittaa oikeutta maksuttomaan lyhytterapiaan kuukauden sisällä siitä, kun yhteys esimerkiksi mielenterveyskeskukseen on otettu. Terapiatakuu koskisi kaikenikäisiä. Psyykkiseen hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuuden investointi.

Anna Caldén (sd.)

Vaasa