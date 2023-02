Nuorten kesätöistä voi alkaa pitkä työura

Ajankohtainen asia on hakuaika kesätyöpaikkoihin. Julkisuudessa on tietoja, että töitä on tarjolla runsaasti.

Vaasan kaupunki työllistää vuosittain 400–500 nuorta eri ikäryhmistä. Hakijoita työpaikkoihin on vaihtelevasti, enimmillään yli 2 000.

Kaupungin hakutapa ja koko hakujärjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen.

Tuotannon, teollisuuden, palveluiden, ja kaupan aloilla hakujärjestelmät vaihtelevat. Yleisenä puutteena on se, että ikäpääsyvaatimuksia ja muita työhön tarvittavia vaatimuksia ilmoitetaan vähän, tai ei ollenkaan. Em. työnantajat voisivat kehittää kesätyöprosessia ja ottaa mallia Vaasan kaupungin toimintatavasta.

Kesätyön hakijan olisi helpompi hakea sellaisia työpaikkoja, joihin hän täyttää työnantajan vaatimukset, esimerkiksi minkä ikäisiä työnantaja palkkaa kesätyöhön.

Kesätyön tukijärjestelmissä kesäduuniseteleissä työnhakijan alaikäraja on 15 vuotta. Tukijärjestelmissä on ikärajoituksia esimerkiksi 15–17 vuotta.

Vaasan kaupungin kesäduuniseteliä voi hakea 14-vuotias, jos hakija täyttää hakuvuoden aikana 15 vuotta.

14 vuotta täyttäneen on erittäin vaikea saada kesätyötä.

Lainaus työsäädöksistä: ”14 vuotias saa tehdä kevyttä työtä huoltajan suostumuksella. Työ ei saa vahingoittaa terveyttä, eikä haitata koulunkäyntiä. 14-vuotiaan työaika saa olla enintään seitsemän tuntia päivässä, 35 tuntia viikossa koulujen loma-aikoina”.

Sosiaali- ja terveysministeriö on säätänyt asetuksella ja esimerkkiluettelolla, mitkä ovat 14-vuotiaalle sopivia töitä.

14 vuotta täyttäneellä nuorella on yleensä hyvät valmiudet kesätyöhön. 14-vuotiaan fyysinen ja henkinen suorituskyky vastaavat hyvin työelämän vaatimuksia. Kielitaito on monella nuorella suomi, ruotsi, englanti, ja maahanmuuttajanuorilla lisäksi lisäarvona äidinkieli. Nuorten sähköisen tiedonhallinnan taidot ovat vähintään yhtä hyvät kuin työelämässä keskimäärin. Työn ohjaaminen ja nuoren asettaminen vanhemman työntekijän työpariksi ja ohjattavaksi saattaa antaa työnantajalle aikuisen henkilön työpanosta vastaavan hyödyn.

Nuori arvostaa kesätyöstä saamaansa palkkaa, työkokemusta ja oppimista työympäristöön. Nuoren saama kesätyöansio on monessa perheessä tarpeen ja apuna perheiden talouden hallinnassa.

Opiskelun ja työelämän työkaluna on oppisopimuskäytäntö. On palattu vanhaan aikaan, jolloin työhön ja ammattiin valmistuttiin oppipoika–kisälli-työpolkua pitkin. 1970-luvulla oli työpaikoissa juoksupoikia ja lähettejä hoitamassa hyvin monia tehtäviä, jotka sähköiset menetelmät ovat korvanneet.

Jokapäiväinen puheenaihe on maamme työvoimapula.

Julkinen hallinto, viranomiset ja yksityiset työnantajat voisivat tiedostaa paremmin työvoimareservin, joka on nuorissa 14-vuotiaista alkaen. Työllistämällä nuoren työnantaja voi tehdä hyvin kannattavan toimenpiteen. Moni työnantaja on antanut kesätyöntekijästä aloittaneelle pitkän työuran, jopa eläkeikään asti.

Hyvin hoidettu yhteiskuntavastuu on jokaisen työnantajan julistama toimintaperiaate. Työllistämällä 14-vuotiaan nuoren, voitte auttaa nuorta ammatinvalinnassa ja pääsyssä tuottavaksi veronmaksajaksi. Näin osoitatte hyvää yhteiskuntavastuuta.

Olavi Laitala

Vaasa