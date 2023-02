Nuorten keskuudessa kirjojen lukeminen on aliarvostettua

Moni kirjoja lukeva nuori on varmaan törmännyt siihen, että kertoessaan lukuharrastuksestaan muille nuorille, vastaus saattaa olla kummastunut tai epäilevä ilme. Monesti lukemista harrastavia kuvaillaan tylsiksi, yksinäisiksi ja jopa omituisiksi. Miksi joku lukisi vapaaehtoisesti, vaikka elämässä olisi paljon muutakin tekemistä?

Lukeminen nuorten harrastuksena on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana, ja nykyään se ei olekaan niin suosittu harrastus.

Vanhempiemme ja isovanhempiemme ollessa nuoria lukeminen olikin yleisempää ja monelle mieluisaa vapaa-ajanvietettä. Nykyään kirjaan tarttuminen on harvinaisempaa, ja sen sijaan nuoret viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja videopelejä pelaten.

Lieneekö sattumaa, että lukeminen on vähentynyt sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa surffailusta ja videopelien pelaamisesta on tullut mahdollista? Pitää paikkansa, että somessa surffaaminen on meistä kaikista mukavaa, mutta eikö sen voisi jättää vähemmälle? Jo puoli tuntia lukemista päivässä, olisi saman verran pois ruudun ääreltä olemisesta!

Tutkimusten perusteella on todistettu, että lukeminen kehittää aivoja ja laajentaa sanavarastoa. Sillä on kuitenkin monia muitakin positiivisia vaikutuksia, jotka saattavat jäädä taka-alalle.

Kirjaa lukiessa on mahdollista päästä hetkeksi pois todellisesta, tylsästä maailmasta ja uppoutua sen sijaan kirjan mielenkiintoiseen juoneen. Joillekin se saattaa olla suorastaan keino paeta todellisuutta ja keskittyä välillä johonkin muuhun.

Nykynuorten elämä tuntuu olevan kovin stressaavaa ja monet elävät paineiden alla, minkä takia lähes jokainen tarvitsee välillä jotain muuta ajateltavaa. Kirjan lukeminen on siihen hyvä vaihtoehto.

Monesti lukemista harrastavien ajatellaan olevan tylsiä. Itse olen kuitenkin täysin eri mieltä. Kirjojen lukeminen parantaa mielikuvitusta.

Maailmassa on niin paljon erilaisia kirjoja, ja niitä lukiessa saa itsekin erilaisia mielipiteitä monista eri asioista ja näkökulmia niihin. Samalla myös oma mielikuvitus kehittyy, ja eikö se tarkoita juuri sitä, ettei kirjoja lukevat ole tylsiä, vaan juuri päinvastoin.

Vaikka pitäähän se paikkansa, että ulkopuolisen näkökulmasta nuori näyttää tylsältä, jos käyttää iltapäivänsä mieluummin kirjan lukemiseen kuin kavereiden kanssa hengailuun.

On totta, että nuorten elämässä on runsaasti muitakin harrastusvaihtoehtoja, ja osalle lukeminen ei ole se juttu, joka itseä kiinnostaisi.

Kirjoille olisi kuitenkin hyvä antaa mahdollisuus. Ehkä moni nuori ei vain ole löytänyt sitä itselleen sopivaa kirjaa, joka avaisi hänelle tien kirjojen maailmaan. Viime vuosien aikana somessa on noussut esille paljon kirja-aiheista sisältöä, ja sieltä voikin saada hyviä lukuvinkkejä. Sosiaalinen media on myös hyvä alusta sekä jakaa omia mielipiteitä kirjoista että lukea toisten mielipiteitä.

Loppujen lopuksi voi todeta, että kirjojen lukeminen on mielenkiintoisempaa ja hyödyllisempää kuin mitä yleensä ajatellaan. Välillä on hyvä laittaa puhelin syrjään ja käyttää aikaa sen sijaan kirjan lukemiseen.

Esimerkiksi iltaisin ennen nukkumaan menoa kirjan lukeminen on parempi vaihtoehto kuin puhelimen selaaminen. On ihan todistettua tietoa, että puhelimen katsominen ennen nukkumaan menoa ei ole hyväksi, kun taas kirjan lukeminen rentouttaa ja voi jopa helpottaa nukahtamista.

Aada Karhumaa

Mustasaaren keskuskoulun 8. luokka