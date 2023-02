Nyt on aika laittaa talous kuntoon

Suomen julkisen talouden velkaantuminen on johtunut nopeasti kasvaneista menoista. Sanna Marinin hallituksen aikana on laitettu koronan hoitoon ja turvallisuuden vahvistamiseen lisäeuroja. Samanaikaisesti hallitus on kasvattanut menoja miljardikaupalla myös muihin menokohteisiin. Hallitukselta on puuttunut kyky laittaa julkisia menoja tärkeysjärjestykseen eli hillitsemään menoja vähemmän tärkeässä. Tämä on johtanut alijäämien paisumiseen ja yhteiskunnan kriisinsietokyvyn heikkenemiseen. Suomi on ajautumassa tarkkailuluokalle pohjoismaiselta tasolta.

Tuleva eduskuntavaalikausi on ratkaiseva velkaantumisen pysäyttämisessä. Suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka kykenee vastuulliseen taloudenpitoon ja rohkeaan kasvupolitiikkaan. Eduskuntavaaleissa on kysymys siitä, jatkuuko vasemmistolainen vastuuton velkapolitiikka vai korjataanko julkisen talouden ongelmat.

Kokoomuksen tavoitteena on laittaa hyvinvoinnin rahoitus kestävälle pohjalle. Haluamme, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista ja turvallisuudesta.

Tämä edellyttää julkisen talouden tasapainottamista kahden vaalikauden aikana. Muu ei auta. Toivon, että myös muut puolueet ovat valmiita sitoutumaan tähän.