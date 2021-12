Nyt on rakennettava lisää vuokra-asuntoja Kuortaneelle

Jätimme Kuortaneen kunnanvaltuuston kokouksessa 15.1. valtuustoaloitteen vuokra-asuntojen rakentamisesta Kuortaneelle. Idea tuli Kuortaneen Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja allekirjoittanut kirjoitti valtuustoaloitteen. Valtuustoaloitteen allekirjoitti 12 valtuutettua.

Kuortaneen kuntastrategian visio on: Kuortane – Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta 2025. Tämän vision eteen pitää alkaa kiireesti tehdä käytännön asioita, koska muuten se jää pelkäksi korulauseeksi.

Kuortaneella on tehty paljon hyviä asioita (esimerkiksi valtavat panostukset kouluihin), mutta asuntojen rakentamisessa on aktivoiduttava. Mikä tekee Kuortaneesta Etelä-Pohjanmaan parhaimman asuinkunnan vuonna 2025? Riittävän monipuolinen asuntotarjonta näyttelee suurta osaa, koska koti on ihmisen tärkein paikka.

Uudet ja siistit vuokra-asunnot olisivat Kuortaneelle veto- ja pitovoimatekijä. Sellaisia on liian vähän. Viime vuosina on ollut useita tilanteita, joissa tänne ei ole muutettu, koska sopivaa vuokra-asuntoa ei ole löytynyt. Myös työntekijöiden rekrytoiminen on haastavaa, jos meillä ei ole tarjota heille asuntoa Kuortaneelta. Uusista ja siisteistä asunnoista on pulaa.

Nykyään asuntoa etsitään netistä. Kun joku potentiaalinen Kuortaneelle muuttava etsii netistä vuokra-asuntoa, niin hakutuloksia ei liikaa tule. Mitä se tekee Kuortaneen vetovoimalle? Ei ainakaan hyvää.

Jo valmiiksi Kuortaneella asuvien etuna on ns. puskaradio, jonka välityksellä tieto vuokrattavista asunnoista tai omakotitaloista kulkee. Mutta muualta tulleet ovat aivan eri asemassa, eikä nykyinen tarjonta lisää kunnan houkuttelevuutta.

Kunnassa tulee pohtia vakavasti uusien asuntojen rakentamista tai rakennuttamista. Rakennuttaminen on Kuortaneen kohdalla se taloudellisesti toimivin ratkaisu. Kunta voisi hankkia tämän ostopalveluna eli ostettaisiin rakentamisen eri palvelut osissa. Näin saisimme mahdollisimman hyvin paikalliset yritykset mukaan ja positiivista talouskehitystä Kuortaneelle. Ensin tehtäisiin suunnitelmat ja sitten kilpailutus. Rakentamiseen soveltuvaa maa-alaa kunnalta löytyy jo valmiiksi esimerkiksi keskusta-alueelta.

Elämme miinuskorkojen aikaa, joten rahoitusta saisi nyt halvalla ja tällaisella investoinnilla kunta voisi jopa hieman tienata. Ennen kaikkea asuntorakentamiseen pitäisi kuitenkin ryhtyä siksi, että se on yksi merkittävimmistä veto- ja pitovoimatekijöistä. Kunnan pitäisi samalla myös kartoittaa, onko Kuortaneella ikäihmisillä kiinnostusta senioriasumiseen. Uudet asunnot voisi palvella myös tällaista asumismuotoa.

Kuortaneen Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että Kuortaneen kunta selvittää millaisille asunnoille olisi kysyntää ja alkaisi kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneja asuntorakentamista varten. Ensin tehtäisiin suunnitelmat ja niiden pohjalta kilpailutettaisiin tarjoukset, jonka jälkeen voitaisiin aloittaa uusien asuntojen rakentaminen. Toivon ja uskon, että kunta tekee parhaansa ja tulevaisuudessa uudet sekä siistit asunnot ovat yksi Kuortaneen vetovoimatekijöistä. Kuortaneella on tilaa kaikille!

Ali Abdalla (kok.)

kunnanvaltuutettu

Kuortane