Nyt ratkaistaan mielenterveyden tulevaisuus

Aluevaaleissa valittavien aluevaltuustojen edustajat linjaavat mielenterveyden osalta muun muassa asukkaiden mielenterveysongelmien hoidosta, hoitoon pääsyn nopeudesta, mielenterveysjärjestöjen toimintaedellytyksistä sekä mielenterveyden edistämistyöstä. Tulevien aluevaltuutettujen ymmärrys mielenterveydestä onkin ratkaisevan tärkeää koko alueen hyvinvoinnin kannalta.

Mielenterveystyötä tarvitaan. Mielenterveyden haasteena on riittämätön ennaltaehkäisevä työ, matalan kynnyksen avun riittämättömyys sekä psykiatrian pitkät jonot.

Jos ennaltaehkäisevään työhön ei panosteta mielenterveysongelmat pahenevat ja pitkittyvät. Mielenterveysongelmien hoito tuleekin saattaa kuntoon toteuttamalla terapiatakuu. Tämän lisäksi mielenterveystyöhön tulee panostaa jo varhaisessa vaiheessa neuvolasta alkaen. Työn tulee ulottua punaisena lankana vauvasta vaariin. Erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen tulee huomioida.

Mielenterveyden edistäminen on investointi, ei kuluerä: mielenterveystyöhön sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti. Hyvinvointialueiden terveyttä edistävän työn keskiöön on asetettava mielenterveystyö, vahvistettava sen resursseja ja taattava nopea hoitoon pääsy mielenterveyden ongelmissa.

Kolmannen sektorin roolin on myös oltava selkeä ja yhteistyön tiivistä. Ilman järjestöjen tärkeää täydentävää panostusta emme tule pärjäämään. Äärimmäisen tärkeää on myös se, että ennaltaehkäisyyn liittyen yhteistyö kuntiin päin on saumatonta. Tämä, jotta kukaan ei tippuisi verkon läpi. Tätä työtä olen valmis edistämään hyvinvointialueella.

Anne Salovaara-Kero (r.)

kaupunginhallituksen jäsen

aluevaaliehdokas

Vaasa