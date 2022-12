Oho – hallitus taisi herätä

Sosialidemokraateilta ei mikään pysy salassa. Keskiviikkona eduskunnassa piti käsitellä valtion talousarviota, mutta SDP tekikin ryhmäpuheenvuorossaan esityksen sähkön hintakatosta.

Hallituksen ja pääministeripuolueen herääminen sähkökriisiin on tietysti positiivinen uutinen. Eikä siihen kulunut aikaa kuin tuollaiset nelisen kuukautta.

Tähän saakka eduskunta on tuskaillut kansalaisia ja yrityksiä kuristavan korkean sähkönhinnan kanssa ja vaatinut hallitukselta esityksiä hintarallin hillitsemiseksi.

Niitä ei ole tullut.

Kokoomus laati jo syksyllä kansanedustaja Heikki Vestmanin johdolla raportin, jossa esitetään seikkaperäiset konstit tilanteen korjaamiseen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

Keinovalikoimamme ei silloin kelvannut. Hyvä jos edes nyt.

Sinänsä hauska sattuma, että esitys tehtiin juuri budjettikeskustelun yhteydessä.

Tämä vasemmistohallitus on tullut kuuluisaksi siitä, että se on taitava lisäämään valtion menoja eli käytännössä siis tekemään velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi.

Niin taitaa käydä taas kerran tämänkin asian kanssa. Elinkeinoministeri Lintilä sanoi haastattelussa, että paketin kustannus tulee olemaan miljardiluokkaa ja ”raamit paukkuvat”.

Eli hallituksen esitys tulee kaikesta päätellen olemaan sellainen, että hallittuun rahankäyttöön tarkoitettu budjettikehys heitetään jälleen pelukoppaan.

Hintakaton ei kuitenkaan ole pakko olla valtion maksama kompensaatio tai hinnanerokorvaus.

Toinen vaihtoehto on esimerkiksi Viron mallin mukainen yleispalveluvelvoite. Se on luonteeltaan enemmänkin hintasääntelyä. Vähittäishintasääntely on myös erikseen sallittu EU-direktiivissä.

Tämä saattaisi olla järkevämpi tapa leikata sähköyhtiöiden ylisuuria tuottoja kuin ns. windfall-vero, jonka valtionvarainministeriö lähetti lausuntokierrokselle.

Sekä hintasääntelyyn että windfall-veroon sisältyy riskejä. Ne pitää punnita ja vertailla pikaisesti.

Hintasääntelyn riskiksi on nähty mm. se, ettei rajoitettu hinta kannusta sähkönkäyttäjiä säästämään.

Tästä tosin on vastakkainen käytännön esimerkki omassa kotikunnassani.

Seinäjoen Energia soveltaa yleispalveluvelvoitetta hienolla tavalla. Kaupungin alueella olevat asiakkaat maksavat sähköstään hyvin kohtuullista hintaa.

Siitä huolimatta sekä yritysten että kotitalouksien sähkönkulutus on vähentynyt syksyn ja loppuvuoden aikana verrattuna edellisvuoteen.

Se on hieno suoritus ja merkittävä tekijä sähköpulan ehkäisemisessä.

Pitää muistaa, että ihmiset ovat enimmäkseen hyvin fiksuja. Jos kriisitietoisuutta herätellään oikealla tavalla, saattaa lopputulos olla hämmästyttävän hyvä.

Toivotan kaikille Ilkka-Pohjalaisen lukijoille Hyvää Joulua ja turvallista tulevaa vuotta!

Paula Risikko

Kokoomuksen kansanedustaja Seinäjoelta