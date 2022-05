Oletko sinä ja perheesi uimataitoisia?

Pohjoismaisen uimataitomääritelmän mukaan sinun tulee veteen pudottuasi ja saatuasi pääsi pinnalle, pystyä uimaan syvässä vedessä 200 m, josta 50 m selällään, onnistuuko? Neljäsosa suomalaisista 6-luokkalaisista on uimataidottomia ja aikuisista osuus on noin 30 %.

Suomessa on rantaviivaa ja järviä niin paljon, että jokainen meistä joutuu kosketuksiin veden kanssa. Uimataito tulisi kuulua jokaisen perustaitoihin. Se tuo turvallisuutta veden äärelle ja antaa mahdollisuuksia mukaviin, sosiaalisiin ja liikunnallisiin tilanteisiin.

Juuri julkaistun Suomen Uimaopetus ja Hengenpelastusliitto SUH ry:n tutkimuksen mukaan Suomen kunnissa noin 55 prosentissa järjestetään uimaopetusta jokaiselle luokka-asteelle esikoulusta kuudenteen luokkaan. Lähes puolet jää opetuksen ulkopuolelle.

Myös uintiopetuksen tuntimäärän suhteen lapset ovat eriarvoisessa asemassa. Vain noin 12 %:ssa kunnista opetusta järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti kuusi tuntia kullakin alakoulun luokka-asteella. Uinti on ainoa laji, joka mainitaan opetussuunnitelmassa sen tärkeyden vuoksi.

Koulujen järjestämä uimaopetus on merkittävässä roolissa lasten uimataidon kannalta. Yhtä tärkeää on myös vanhempien tuki ja viime kädessä vastuu uimataidosta on kodeilla.

Lapselle otollisinta aikaa oppia uimaan on 7–9-vuotiaana. Uimakoulut eri puolilla Suomea alkavat pian. Juuri nyt on aika ilmoittaa lapsesi uimakouluun, kenties myös itsesi.

Koululiikuntaliiton koordinoima Vesisankarit-hanke innostaa harjoittelemaan monipuolisesti uima- ja pelastustaitoja. Hanke tukee kouluja ja vanhempia näiden taitojen edistämisessä tarjoamalla materiaaleja ja tapahtumia.

Paula Liljeström

Vesisankarit-koordinaattori

Koululiikuntaliitto