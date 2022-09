Olisiko ollut toinenkin tapa?

Hintojen, etenkin energian hinnan, nousu on saanut median, hallituksen ja osin kansankin paniikkiin. Kun edessä on vaalit, huomasivat hallituspuolueet, että nyt on hyvä tilaisuus jakaa kaikille rahaa, vaikka sitä ei olekaan.

Korostaakseen tilanteen vakavuutta pääministeri kuvailee, että elämme sotataloudessa. Kun inflaatio kiihtyy ja hinnat nousevat, voisiko talouteemme todella soveltaa osin sotatalouden piirteitä.

Sotatalous on Ukrainassa todellista arkipäivää. Ihmiset vain yrittävät selviytyä hengissä.

Meillä Suomessakin on vielä muistitietoa, kuinka kotirintama viime sodan aikana toimi. Tilanne oli silloin toinen.

Enemmistö kansasta asui maaseudulla eläen pientilavaltaisessa maataloudessa. Kotitalouksien omavaraisuusasteen nosto kävi helpommin. Muuten pulaa oli kaikesta vaatteista alkaen. ”Kansanhuolto” ei ollut läheskään kattavaa.

Kansa oli kekseliästä ja sopeutuvaa, ei valitettu, pärjättiin. Vihollista ei kotirintamalla tarvinnut onneksi pelätä. Pahin pelko oli, että saapuisi suruviesti jonkun lähiomaisen kaatumisesta.

Olisiko nyt meilläkin voitu lähteä siitä, että ei lasketa energian lvv:tä, ei myönnetä energialaskuista ylimääräistä kotitalousvähennystä, ei makseta ylimääräisiä lapsilisiä jne. Annettaisiin suuri-, hyvä- ja keskituloisten priorisoida ja sopeuttaa kulutuksensa ja tulla toimeen omillaan.

Vain oikeasti toimeentulovaikeuksiin joutuneita autettaisiin toimeentulotuki-järjestelmää kehittämällä. Hakemusten kriteerit yksinkertaistettaisiin, byrokratiaa karsittaisiin, tukipäätökset olisivat useamman kuukauden mittaisia jne.

Ratkaisu maksaisi, mutta tuskin nyt varattua 8 miljardia, tuki kohdistuisi oikein ja varakkaat saisivat maksaa enemmän, sehän on vasemmisto tahto.

Markkinat toimivat, teollisuus toimii, työllisyystilanne on hyvä ja kansa on kekseliästä, kuten ennenkin. Sotataloudesta ei oikeasti olisi kyse. Mistään ei ole puutetta. Hinnat vain ovat korkeita. Suruviestejä rintamalta ei tarvitse odottaa. Vuoden päästä huomattaisiin, että tästä selvittiin. Puoluepolitiikkaahan tämä ei olisi.

Heikki Kouhi

Vaasa