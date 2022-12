Olisiko Suomi parempi erämaana?

Otsikon kysymystä tulee usein miettineeksi, kun rauhoittaminen, ennallistaminen, hiilen sidonta, luontokato, vieraslajit, päästöt ja niin edelleen, ovat mediassa jatkuvasti päällimmäisinä esillä!

Meillä metsät kokonaisuutena, peltojen viljelytapa, kasvipeitteisyys, suot, talousmetsien kestävät hakkuut ja hoitotoimet, jopa vesistöjemme nykytila, ovat riittäviä ja oikeita oman, paikallisen ekosysteemin säilyttämisen kannalta. Luontofundamentalistit eivät näytä ymmärtävän, että vaikka Suomi-pisara olisi luonnontilaisena ja täysin asumattomana, ei se koko maapalloa pelastaisi!

Ongelmien, jotka ovat vaikuttamassa ilmastonmuutokseen, korjaamiseen on ensiksi ryhdyttävä siellä, missä ne on aiheutettukin! Suomi ei ole siinä listassa ensimmäisten joukossa. Tärkeimpänä toimena maapallon väestönkasvu olisi saatava kuriin; vähintäänkin puolitettava! Ennen kaikkea monikymmenmiljoonaiset kaupunkikeskukset aiheuttavat valtavaa kuormitusta planeetallemme; yleisesti ottaen Suomen vaikutus ilmaston lämpiämiseen on mitätön.

Luonnonsuojelijaimme ei pidä toimia kansallisen edun vastaisesti ja ulostaa omaan pesäänsä! Kettinkikytkemiset, jäänmurtajaan ja ydinvoimalan suoja-aidalle kiipeämiset, aarniometsäleimat, Mannerheimintiellä istuskelut yms. ja tämä viimeisin tempaus, hallituksen oikeuteen hakeminen, eivät maailmaa pelasta!

Jorma Mäki-Jussila

Peräseinäjoki