Olisiko viimein aika Ruukintien hidasteille?

Olen puhunut Seinäjoen ja etenkin Ruukintien liikenneturvallisuudesta lähes kyllästymiseen asti, mutta niin kauan aiheeseen ei saisi kyllästyä, kun asiat eivät mene kevyen liikenteen ja etenkin meidän lastemme ja nuortemme puolesta turvallisempaan suuntaan.

Vuonna 2013 aloimme ajaa Kivistössä asuvien vanhempien kanssa liikenneturvallisuuden parantamista Ruukintiellä. Tämän johdosta tekninen lautakunta päätti lopulta tiputtaa ajonopeutta 50 kilometristä 40 kilometriin tunnissa pienellä pätkällä.

Haimme päätökseen oikaisua ja isompia toimenpiteitä. Viidessä päivässä saimme 500 nimeä adressiin oikaisuvaatimuksen tueksi, mutta päätökseen ei tullut muutosta.

Vuoden 2013 lopussa tein Seinäjoen ensimmäisen kuntalaisaloitteen, jossa vaadittiin Ruukintien liikenneturvallisuuden parantamista seuraavasti:

1. Koko Ruukintien nopeus tulee tiputtaa 40 kilometriin tunnissa.

2. Ruukintielle tulee tehdä korotettuja suojateitä tasaisin välein. Kuitenkin vähintään yksi jokaista seuraavaa pätkää kohden: Ruukintien ja pesäpallokentän väliin, pesäpallokentän ja Siipipyöränkadun väliin, Siipipyöränkadun ja Kivistöntien väliin sekä Kivistöntien ja Ruukintien Törnävän pään liikenneympyrän väliin.

3. Ruukintielle tulee asentaa poliisin valvontakameroita.

4. Vaihtoehtoisesti koko Ruukintie tulee kaventaa selkeästi yksikaistaiseksi suuntaansa ja nopeus on tiputettava koko matkalla 40 kilometriin tunnissa.

Seinäjoen teknisen lautakunnan vastaus oli yhden suojatien poistaminen Ruukintieltä.

Vuonna 2017 Seinäjoen Vihreät esitti pyöräkaistoja Ruukintielle, millä rauhoitettaisiin liikennettä. Esitys ei edennyt edes kokeiluvaiheeseen.

Vuosien 2013 ja 2020 välisenä aikana Kivistön koulun vanhemmat ja vanhempaintoimikunta ovat tehneet useita kannanottoja liikenneturvallisuuden parantamiseksi, mutta tuloksetta.

Valtuutettuna olen jatkanut keskustelua liikenneturvallisuuden parantamisesta Seinäjoella ja Ruukintiellä aina, kun siihen on ollut sopiva foorumi.

Ruukintien turvallisuutta on ajettu vuosikymmenestä toiseen. Itselleni toimitettiin kiivaimpina Ruukintie-keskusteluvuosina papereita 90-luvulta, jossa vanhemmat ovat esittäneet samoja huolia ja keränneet satojen nimien adresseja. Vaikutuksia liikenneturvan parantamiseen ei ole ollut, vaan liikenneinfraa on kehitetty autoilijan ja autolla nopean siirtymisen näkökulmasta.

Yksi keskeinen turvallisuutta parantava tekijä Ruukintien kohdalla olisi hidasteet. Jos autoilija ei muuten osaa hiljentää tai pysähtyä suojatielle, niin sitä täytyy avittaa. Näköjään myös poliisista on tätä toimenpidettä ehdotettu muutama vuosi sitten, mutta tästä on oltu hiljaa.

Hidasteita on vastustettu raskaan liikenteen takia. Kuitenkin jo vuonna 2013 on ollut tiedossa, että raskas liikenne siirtyy ohitustielle, kuten on käynyt.

Olisiko siis nyt vihdoin aika ottaa kevyen liikenteen huolet tosissaan ja kokeilla Ruukintielläkin hidasteita, vaikka se sitten aiheuttaisi sen, että autoilija joutuu jossain kohtaa vähän jalkaa kaasulta nostamaan.

Tuomas Ojajärvi (vihr.)

Seinäjoki