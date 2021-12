Ollaan pienemmän puolella

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa ensi vuonna tiedossa on isoja uudistuksia varsinkin sosiaali- ja terveysaloille. Työnantajat vaihtuvat, yksikköjä yhdistetään ja mahdollisesti myös vähennetään. Haetaan säästöjä, että saataisiin palvelut tuotettua mahdollisimman monelle, keskitetysti mutta niin, että kukaan ei jäisi hoitamatta.

Sosiaali- ja terveyspuolella on aina hyvä tarkkaan miettiä, mistä haetaan säästöjä. On helppoa tuomita jokin kuntayhtymä siitä, että sen palvelu on todella kallista. Esimerkiksi Pohjanmaan alueiden kunnissa näyttää usein siltä, että yksi menoerä on Eskoo. Näin osittain onkin. Siellä hoito on kalliimpaa, kuin jos sama työ tehtäisiin kuntien omana työnä.

Usein kuitenkin unohtuu muutama tärkeä asia. Ensimmäinen on tietysti se, että Eskoon yksiköissä hoidetaan yleensä kuntien haasteellisimmat ihmiset. Kun kunnasta ei yksinkertaisesti löydy enää resursseja vastata hänen hoitonsa tuottamiin haasteisiin, otetaan yhteys Eskooseen, mitä heillä olisi tarjota. On käännyttävä sen puoleen, jolla on osaamista.

Tätä osaamista hyödynnetään jo muualtakin Suomesta. He ovat todenneet, että Eskoossa on aitoa erikoisosaamista vammaistyössä.

Toinen asia on, että siellä osaajat ovat lähellä. Jos lapsi, nuori tai aikuinen tarvitsee mitä tahansa terapianmuotoa tai alan lääkäriä, hän on kävelymatkan päässä.

Kunnissa saman palvelun tuottamisen kohdalla tullaan heti monien ongelman eteen. Mistä osaajat kuntiin? Miten käytännön järjestelyt hoidetaan? Riittääkö tarpeeksi asukkaita?

Kolmantena asiana on niin sanottu ikäkausi-ajattelu. Eskoossa lapset, nuoret ja aikuiset saavat viettää aikaa oman ikäistensä seurassa. Onko kunnilla mahdollisuutta tarjota vaikkapa viisitoista-vuotiaalle mahdollisuutta olla oman ikäisten nuorten seurassa? Väitän, että Etelä-Pohjanmaalla ei yhdessäkään kunnassa siihen pystytä.

Olen työskennellyt Eskoon alueella parisen vuotta. Saanut istua valtuustossa nyt muutaman kuukauden. Tunnen sieltä työväkeä ja asukkaita. Jokainen on ihminen isolla I:llä. Rehellinen ja aito. Suruineen sekä iloineen. Aitoja kohtaamisia. Ihmisen, joka on aina iloinen kohtaamisestasi, voit tavata vain Eskoossa. Meidän on pidettävä huoli siitä, että muutos, mikä ensi vuonna tapahtuu, ei poista sieltä osaamista, elämän iloa, lämpöä ja kodin tunnetta vaan säilyy siellä tulevaisuudessakin. Hinnasta tinkimättä.

Kyösti Koivuniemi (kok.)

Kurikka