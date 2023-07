Omaishoitaja kaipaa henkireikää

Omaishoitajista on moneksi ja monenlaisista haasteista he selviytyvätkin. On kuitenkin väärin jättää heidät oman onnensa nojaan. Omaishoitajat tarvitsevat tukea vapaiden järjestelyihin. Heille on myös tarjottava sopivia vaihtoehtoja läheisensä huolenpitoon vapaiden aikana sekä kotona että kodin ulkopuolella siten, että ne vastaavat perheiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Sijaishoitajien sairastuessa tulisi omaishoitajia tukea löytämään uusia ratkaisuja.

Monille meistä koittaa vielä aika, kun olemme itse joko hoidettavia tai läheistemme hoitajia. Pitäkäämme siis huolta toisistamme ja omaishoitajistamme.

Elias Vartio

oikeudellinen asiantuntija

Omaishoitajaliitto ry

Ylva Krokfors

lapset ja nuoret työryhmä

Vammaisfoorum ry

Jonna Skand

omaishoidon asiantuntija

Folkhälsan ry