Omaishoitajana 365 vuorokautta vuodessa

Taannoisessa lehden mielipidekirjoituksessa tuotiin esiin, että omaishoidon tuki olisi saatava verovapaaksi. Mielestäni verottomuus olisi taas sellainen suunnitelma, että siitä mennään yli mistä aita on matalin. En siis kannata verottomuutta. Ajatuksenani on, että verorahoilla saadaan niitä palveluja mitä omaishoitaja ja tai -hoidettava tarvitsee. Tiedän myös, että eläke on miltei olematon, mutta nekin eurot ovat kumminkin jotain kuin ei mitään, kun eläkeikä koittaa.

Omaishoitajalla, joka on eläkeläinen tai työssä käyvä, verotushan toimii progressiivisesti. Esimerkiksi minä, jolla omaishoidon tuen palkkio on ainoa tulo, niin verotus on 0–1 %. Ainoa ansiotuloni on ollut viimeiset 20 vuotta omaishoidon tuen palkkio. En olisi hoidettavani kanssa pärjännyt, jos ei olisi ansiotyössä käyvää puolisoa.

Sitten korjaan taannoista lehdessä ollutta mielipide kirjoitusta. Yli 65-vuotiaita omaishoitajia on hyvinvointialueella noin 1 600 henkilöä, ja nuorempi kaarti siihen päälle, niin meitä on noin 2 500 omaishoidon tuen saajaa Etelä-Pohjanmaalla.

Valtakunnallisen arvioinnin mukaan Etelä-Pohjanmaalla omaishoitajia olisi kuitenkin noin 20 000. Me omaishoitajat koko yhteiskunnassamme säästämme likemmäs 5 miljardia euroa per vuosi. Se euromäärä, mitä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle omaishoidon tukeen on varattu, antaa osviittaa siitä, että tiukentuneet kriteerit tulevat pudottamaan omaishoitajia tuen piiristä pois tai noita omaishoidon tuen ulkopuolella olevia ei tulla edelleenkään tuen piiriin saattamaan.

Minä kaipaisin omaishoidon tukeen ihan uutta lakia. Lakia, jossa huomioidaan kaiken ikäinen omaishoito. Tällä hetkellä laki vastaa aika pitkälle ikäihmisten omaishoitoa. Lapsiperheiden omaishoito on edelleen hukassa puhumattakaan omaishoitajasta, joka on työelämässä ja jonka hoidettava on myös työikäinen.

Kaipaisin myös omaa verotussysteemiä, kun tuki ei ole palkka vaan palkkio. Ja kaipaan omaishoidon tukeen omaishoitajalle, joka tekee työtään 24/7, vapaapäiviä lisää ja se, että omaishoitaja saa vapaansa pitää niin kuin haluaa. Sekä, omaishoitaja, joka jää ansiotyöstään kotiin hoitaakseen läheistään ja työ on ympäri vuorokautista, niin omaishoidon korvaus lähtisi 1 000 eurosta ylöspäin per kuukausi.

Olen erittäin pettynyt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen päätöksen tekoon omaishoidon tuesta. Luulin, että siellä arvostetaan sitä työtä mitä me teemme ja varsinkin tänä aikana, kun hoitajista ja osastopaikoista on valtava pula sekä kuinka koko yhteiskunnasta puuttuu välimuoto henkilölle, joka ei tarvitse sairaalamaista hoitoa, mutta tarvitsee toisen ihmisen läsnäolon ja tässähän me omaishoitajat tulemmekin kuvioihin.

Sekin oli vähän ihmeellinen kuvio, että hyvinvointialueella päätettiin ensiksi palkkioista ja sitten vasta kriteereistä.

Tämä olisi pitänyt tehdä ehdottomasti toisinpäin ja jopa järjestää päättäjille iltakoulu, jossa olisi myös huomioitu omaishoitajan vapaat, että miten ja mitä hyvinvointialueella on tarjota omaishoitajalle. Siis nämä ovat avoinna edelleen.

Nyt tuli esiin ikäihmisten kotihoidon palvelusetelien omavastuun roima hinnan korotus. Tämä tilanne mahdollisesti vaikuttaa omaishoitotilanteisiin heikentävästi palvelusetelin käyttämättä jättämisen myötä, jolloin iäkäs omaishoitaja rasittuu joutuessaan ottamaan vastuuta entistä enemmän. Samoin myös, jos ikäihmisellä on työssä käyvä omaishoitaja, hänen vastuunsa kasvaa ja työssä olemisensa heikentyy, kun hoidettavalla ei käy kotihoito kotona varmistamassa työpäivän aikana hänen pärjäämistään.

Sitten meille omaishoitajille tuli puskista tieto, että joudumme käyttämään Oimaa. Älkää kysykö, mikä se on, sillä minulle sitä ei ole vielä selvitetty, mutta koulutus oli tästäkin asiasta jo netin kautta.

Miksi omaishoitajan taakkaa ja vastuuta kasvatetaan? Jos omaishoitaja käyttää palveluja, miksei hyvinvointialue voi luottaa palveluntuottajalta menevään laskuun. Miksi omaishoitajan pitää tämä vielä varmistaa uhkakuvalla; jos et kuittaa, niin palkkiota ei voida maksaa. Maalaisjärkeä käyttäen tästäkin olisi pitänyt ensiksi tiedottaa, mikä tämä on, koska tulee käyttöön ja ketä se koskettaa, kun omaishoitajille ei ole vielä tehty uusia sopimuksiakaan.

Koulutuksen päätteeksi saimme 30-sivuisen käyttöoppaan sähköpostiin. Mutta, positiivisesti ajatellen mehän parannamme tästä joka päivä hyvinvointialueen ja palvelujen tarvitsijoiden kanssa yhdessä.

Sari Riskumäki

omaishoitaja

Kurikka