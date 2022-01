Omaishoitajat ansaitsevat tukemme

Omaishoitajaliiton mukaan yli miljoona suomalaista auttaa jollain tavalla läheistä tai omaistaan. Vain noin 47 500 omaishoitajaa saa lakisääteistä kuntatukea lähiomaisensa hoitoon.

Suomen terveydenhuolto ei tule toimeen ilman omaishoitajia. Sekä omaishoitaja että huollettava tarvitsevat tukea!

Pohjanmaan hyvinvointialueella haluan tehdä työtä omaishoitajien tuen lisäämiseksi ja parantamiseksi. Omaishoitajat ovat tärkeitä kumppaneita. He tekevät arvokasta työtä, joka ei usein näy ulospäin. Siksi meidän on huolehdittava, että omaishoitajat voivat hyvin ja saavat helpotusta ja lepoa, kun he sitä tarvitsevat.

Jos haluamme, että ikääntyneet ihmiset voivat jatkaa kotona asumista mahdollisimman pitkään, meidän on sosiaalityössä ja terveydenhuollossa otettava huomioon heidän fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointinsa.

Yksinäisyydellä ja mielenterveysongelmilla on selvä yhteys, ja meidän täytyy yhdessä löytää toimenpiteitä, jotka edistävät ikääntyneiden henkistä hyvinvointia. Vanhuksen arjen tulee olla merkityksellistä. Sosiaaliset suhteet ja henkilökohtaiset kontaktit auttavat torjumaan yksinäisyyttä.

Meidän tulee kunnioittaa ikääntyneiden oikeutta yhteisöllisyyteen ja löytää heille sopivia toimintamuotoja. Näin vähennämme yksinäisyyttä.

Meidän on suunnattava enemmän resursseja ennaltaehkäisyyyn ja varhaiseen tukeen. Uusilla hyvinvointialueilla on tärkeä tehtävä ikääntyneiden ihmisten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin turvaamisessa.

Ramieza Mahdi (r.)

aluevaaliehdokas,

sairaanhoitaja, kaupunginvaltuuston jäsen

Vaasa